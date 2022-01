Wegen sexueller Belästigung: Polizei findet bei Beschuldigtem Marihuana

Weil er seine Mitbewohnerin sexuell belästigt hat, kam die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung des Beschuldigten zusätzlich Drogen.

20.01.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Nach einem Anruf wegen einer versuchten Vergewaltigung am Mittwoch haben Beamte der Polizei Memmingen bei dem Verdächtigen Drogen sowie eine fremde Krankenversicherungskarte gefunden.

Weil ihr 55-jähriger Mitbewohner versucht habe, sie zu vergewaltigen, rief eine 38-Jährige aus Memmingen am Mittwochabend die Polizei. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Mann die Geschädigte vor deren Wohnungstür oberhalb der Kleidung unsittlich berührte, als sich die beiden dort unterhielten. Sowohl der Mann, als auch die Frau waren deutlich alkoholisiert. (Lesen Sie auch: Betrunkener Skifahrer attackiert Angestellte in Lokal in Ellmau)

Sexueller Übergriff in Memmingen: Beschuldigter hat Drogen in der Wohnung

Wegen seines aggressiven Auftretens und der Gefahr eines weitere Übergriffs nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten bei dem Beschuldigten eine geringe Menge Marihuana sowie eine fremde Krankenversicherungskarte. Der Mann muss sich daher wegen sexueller Belästigung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fundunterschlagung verantworten.

Lesen Sie auch: Polizei fahndet drei Monate nach "vermisstem" Mann - Der sitzt derweil in U-Haft

Lesen Sie auch