Modellprojekt in Eggisried: Pflegekräfte sollen durch Kunst Kraft schöpfen

Um Gesundheit und seelische Balance kreist die Wissenschaftsdisziplin Spiritual Care. Wie nun diese Ansätze und das Wirken von Erich Schickling zusammenfinden.

08.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Was trägt, wenn die Kraft erschöpft ist und sich elementare Fragen vor einem auftun? Die Suche nach Halt angesichts von Krankheit oder Krise treibt nicht nur Betroffene um, sondern auch diejenigen, die an ihrer Seite sind: Angehörige, aber auch Menschen, die sie zum Beispiel in Pflegeberufen professionell begleiten – und das in Zeiten von Corona oft an der Belastungsgrenze oder jenseits davon. Ganz besonders an sie wendet sich ein neues Projekt. Inmitten des Günztals bei Ottobeuren soll „Spiritual Care“ in der Begegnung mit Natur und Kunst Wege weisen, wie die Berufstätigen sich diesen Aufgaben stellen und auch für sich selbst Kraft schöpfen können.