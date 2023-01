Fall liegt beim Bundesgerichtshof: So geht es nun weiter

Nach dem Memminger Urteil hatten die Verteidiger der Angeklagten Revision eingelegt. Bis die Entscheidung aus Karlsruhe kommt, wird es aber noch etwas dauern.

12.01.2023 | Stand: 04:44 Uhr

Im Verfahren um den Mord an der 16-jährigen Hannah aus Memmingen fällt wohl im Spätsommer die nächste Entscheidung: Dann sei damit zu rechnen, dass der Bundesgerichtshof (BGH) über die Revision der beiden Verteidiger befindet, sagt Jürgen Brinkmann, der Pressesprecher des Memminger Landgerichts.

Das Gericht hatte im November vergangenen Jahres die beiden Angeklagten nach 23 Verhandlungstagen verurteilt: Ein 26-jähriger Mann bekam eine lebenslange Haftstrafe und muss wegen seines Drogenkonsums auch in eine Entziehungsklinik. Zudem wurde er dazu verurteilt, 50.000 Euro Schmerzensgeld an die Eltern des Opfers zu zahlen. Seine 16-jährige Komplizin soll neun Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Urteil lautete auf gemeinsamen, heimtückischen Mord.

Zu welchem Schluss kam das Landgericht Memmingen?

Die Tat hatte im November 2021 in der ganzen Region für Entsetzen gesorgt. Nach Überzeugung des Landgerichts hatten die Angeklagten die Tötung von Hannah gemeinsam geplant und dann nahe des Allgäu Airports auch ausgeführt. Demnach gab die damals 15-jährige Täterin dem Opfer Gelatine-Kapseln mit einer Mischung aus Schmerzmitteln und der Droge MDMA.

Hannah erlitt laut Gericht „Bewusstseinsausfälle“. Dann habe der Angeklagte sechs Mal auf die Jugendliche eingestochen, die an den Verletzungen gestorben sei. Hintergrund der Tat war nach Angaben des Gerichts eine gescheiterte Freundschaft, die Angeklagte habe vor allem aus Wut und Rache gehandelt. Ihr Komplize habe seiner Freundin helfen wollen.

Mordfall Hannah: Wie geht es nun weiter?

Da Revision gegen die Urteile eingelegt wurde, muss sich nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Fall beschäftigen. Bei einer Revision „wird nur noch darauf geschaut, ob Rechtsfehler begangen wurden“, sagt Landgerichtssprecher Brinkmann. „Das wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Gesetz angewendet wurde, das zwar zum Zeitpunkt der Tat noch galt, aber nicht mehr, als das Urteil gesprochen wurde.“ Zudem werde bei einer Revision geprüft, ob die Öffentlichkeit zurecht ausgeschlossen wurde. Im Hannah-Prozess geschah dies unter anderem mit der Begründung, dass die Angeklagte noch nicht volljährig ist.

Daneben gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Berufung gegen ein Gerichtsurteil vorzugehen. „Hier wird der Fall nochmals komplett aufgerollt“, sagt Brinkmann. Berufung werde in der Regel nach dem Urteil eines Amtsgerichts eingelegt, nach einer Entscheidung des Landgerichts komme in den meisten Fällen eine Revision zum Tragen.

Welche zwei Varianten sind nun möglich?

Sollte der BGH im Hannah-Verfahren der Revision stattgeben, gibt es laut Landgerichtssprecher Jürgen Brinkmann zwei Varianten: „Entweder beschäftigt sich in Memmingen eine andere Strafkammer mit dem Fall oder der Bundesgerichtshof entscheidet gleich selbst. Letzteres kommt aber nur in Einzelfällen vor.“ Die beiden Angeklagten sitzen derweil weiterhin in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch: Prozess um getötete Hannah: Warum findet er hinter verschlossenen Türen statt?