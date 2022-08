Mord an einer 16-Jährigen: In Memmingen startet der große Prozess am Landgericht

93 Zeugen und acht Sachverständige sind geladen: Wie bereitet sich das Landgericht auf das Verfahren wegen Mordes an einer 16-Jährigen vor?

19.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es war eine der schockierensten Taten im Allgäu der vergangenen Jahre: Das Tötungsdelikt an einer 16-Jährigen am Flughafen Memmingen im November 2021. Dementsprechend umfangreich ist auch der Prozess, der am Montag, 29. August, am Landgericht Memmingen beginnt. 93 Zeugen und acht Sachverständige sind geladen, 31 Verhandlungstage vorgesehen. (Lesen Sie auch: Nach Mord in Memmingen: Gerichtstermin steht fest)

Wie bereitet sich das Landgericht darauf vor? Das Verfahren hat kein erhöhtes Gefährdungspotenzial, sagt Jürgen Brinkmann, Vizepräsident und Sprecher des Memminger Landgerichts, auf Anfrage unserer Redaktion. Das heißt, dass es keine zusätzliche Polizei zur Absicherung des Gerichts gibt. Auch werden die Kontrollen am Eingang des Landgerichts so laufen wie sonst üblich: Besucher des Gerichts werden unter anderem auf Waffen und gefährliche Gegenstände untersucht.

Kein besonderer Schutz für die Angeklagten im Mordfall Hannah

Einen besonderen Schutz für die beiden Angeklagten, einen 25-Jährigen und eine mittlerweile 16-Jährige, gebe es nicht. Das Gericht rechnet nicht mit einem Szenario, das eine erhöhte Sicherheit erfordert, sagt Brinkmann. In Fällen, in denen das nötig ist, kann ein Angeklagter im Gerichtssaal zum Beispiel durch Panzerglas geschützt werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen hatten zum Beispiel getroffen werden müssen, als vor einigen Jahren im Landgericht Memmingen wegen eines Tötungsdeliktes gegen Rocker aus Neu-Ulm verhandelt wurde.

Mordfall Hannah in Memmingerberg: Wo der Prozess stattfinden wird

Der Prozess gegen den 25-Jährigen und die 16-Jährige wird im großen Sitzungssaal des Landgerichts abgehalten. Dort reiche der Platz für Medienvertreter und Besucher, sagt Jürgen Brinkmann. Ein großes Aufgebot an Presse-, Radio- und Fernsehvertretern werde nicht erwartet – auch wenn der Fall von Memmingerberg bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Einen wesentlich höheren Organisationsaufwand habe es vor der Verhandlung zwischen Fischertagsverein und Christiane Renz gegeben. Die Memmingerin hatte geklagt, um als Frau am Fischertag teilnehmen zu dürfen – und im Juli vergangenen Jahres endgültig Recht bekommen. Damals war die Verhandlung in einen großen Raum in der Stadthalle verlegt worden, weil Medien und Besucher sonst keinen Platz gehabt hätten.

Zwei Tatverdächtige sollen auf 16-jährige Hannah eingestochen haben

Der Fall von Memmingerberg: Die beiden Angeklagten sollen am 14. November 2021 die 16-Jährige aus Memmingen umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen heimtückischen Mord vor. Zuerst soll die Angeklagte, damals noch 15 Jahre alt, der Jugendlichen Kapseln mit Betäubungsmitteln gegeben und sie dann mit einer Flasche niedergeschlagen haben. Als sie am Boden lag, soll der 25-Jährige mehrfach auf sie eingestochen haben. Letzter Verhandlungstag soll am 8. Dezember sein.

