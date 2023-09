Bundesgerichtshof hat im Mordfall Hannah über Urteile entschieden

Ob sich das Landgericht Memmingen nochmals mit dem Tod einer 16-Jährigen aus Memmingen beschäftigen muss, darüber hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden.

12.09.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Ob im Mordfall Hannah neu über das Urteil gegen einen der beiden Beschuldigten entschieden werden muss, das musste der Bundesgerichtshof in Karlsruhe klären. Jetzt liegt seine Entscheidung vor. Die 16-jährige Hannah aus Memmingen war im November 2021 am Flughafen Memmingen in der Gemeinde Memmingerberg umgebracht worden. Dafür hatte das Landgericht im November 2022 eine 16-Jährige zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt und einen 26-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Verteidiger hatten dagegen Revision eingelegt.

Während die jugendliche Beschuldigte im März dieses Jahres ihre Revision über ihren Verteidiger zurückgezogen hat, musste der Bundesgerichtshof (BGH) noch über das Urteil gegen den jungen Mann entscheiden. Das hat er nun getan. Das Ergebnis: Die Revision des Angeklagten wurde "als unbegründet verworfen". Damit ist das Urteil auch gegen ihn rechtskräftig.

Das Urteil gegen die Jugendliche ist bereits seit März dieses Jahres rechtskräftig. Im Fall des damals 26-jährigen Mannes hat das Memminger Landgericht eine lebenslange Haftstrafe vorgesehen. Wegen seines Drogenkonsums muss er zudem in eine Entziehungsklinik – und 50.000 Euro Schmerzensgeld an die Eltern des Opfers zahlen. Das Urteil gegen die beiden lautet: gemeinsamer, heimtückischer Mord.

Nach Ansicht des Gerichts soll Hannah auf einem Gelände neben dem Flughafen Memmingen betäubt und dann erstochen worden sein. Hintergrund der Tat war nach Angaben des Gerichts eine gescheiterte Freundschaft, die Angeklagte habe vor allem aus Wut und Rache gehandelt. Ihr Komplize habe seiner Freundin helfen wollen.

Hätte der BGH die Revision zugelassen, hätte es sein können, dass der Fall komplett neu verhandelt werden muss. Es hätte aber auch möglich sein können, dass nur ein Aspekt aus dem Verfahren hätte neu bewertet werden müssen. Bei einer Revision geht es meist um mögliche Verfahrensfehler.