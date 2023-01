Milliarden-Unternehmen Multivac vergrößert sich in Wolfertschwenden

Weltweit ist Multivac tätig, und das Unternehmen steht zu seinem Stammsitz: Wolfertschwenden. Dort soll nun ein zweites Werk gebaut werden. Hier die Details.

21.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro, 6900 Mitarbeiter, weltweit mehr als 80 Tochtergesellschaften und Niederlassungen. Hauptsitz: Wolfertschwenden. Diesem Standort möchte das Unternehmen treu bleiben: Der Verpackungsspezialist Multivac wird für 60 Millionen Euro ein zweites Werk bauen. Darüber haben wir mit Dr. Christian Lau, Geschäftsführender Direktor, und Alexander Hauschke, der die Bau- und Investitionstätigkeiten für die Unternehmensgruppe verantwortet, gesprochen.

Die Lage: Das Werk 2 soll 800 Meter westlich von Werk 1 gebaut werden, zwischen Wilox Strumpfwaren GmbH und der Bahnlinie.

Deshalb ein neues Werk: Laut Dr. Christian Lau gibt es vor allem drei Gründe:

Erstens: Die hohe Nachfrage nach Ersatzteilen. Multivac stellt unter anderem Maschinen her, mit denen Waren, etwa Lebensmittel und Medizingüter, industriell verpackt werden können. Wie beim Auto fällt an den Maschinen über die Jahre auch mal ein Bauteil aus. Das muss dann ersetzt werden. Damit es auch künftig schnell zum Kunden geliefert werden kann, müssen Lager und ein Teilbereich der Logistik in Werk 2 umziehen, dort vergrößert und optimiert werden. Zudem soll dort ein Ersatzteillager für den gesamten Konzern, also auch für die anderen Produktionsstandorte in Deutschland, eingerichtet werden. Von dort sollen die Tochtergesellschaften im Ausland und Kunden in aller Welt beliefert werden. Bisher hat jeder Standort seine eigene Ersatzteilversorgung.

Zweitens: Auch die Fertigung soll von Werk 1 in Werk 2 umziehen. In der Fertigung werden die Bauteile und Komponenten für die Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen hergestellt. Nach dem Umzug gibt es in Werk 1 mehr Platz für die Montage, also für die Arbeiten, bei denen die einzelnen, oft etliche Meter langen Maschinen zusammengebaut und getestet werden.

Dritter Grund, das neue Werk zu bauen: das Wachstum. „In den letzten Jahren sind wir sehr stark gewachsen, und wir erwarten auch weiteres Wachstum“, sagt Lau. Vor allem in der Automatisierung – gemeint sind große Maschinen, auch Linien genannt, die etwa Käse in Scheiben schneiden und ihn dann so verpacken, dass er direkt ins Supermarktregal gelegt werden kann. Solche Linien stellt Multivac auch her. Die Nachfrage danach sei recht hoch.

Neues Werk, aber weniger Verkehr Richtung Wolfertschwenden

Der Verkehr: Das neue Werk wird etwa 350 Meter von der A7-Abfahrt Bad Grönenbach entfernt sein. Da die Fertigung von Werk 1 in Werk 2 verlegt wird, müssen die Lkw mit den Rohstoffen, die dort verarbeitet werden, also nicht mehr so weit Richtung Wolfertschwenden fahren. Das Gleiche gilt für die Mitarbeitenden: Wer künftig in Werk 2 arbeitet, kann den Wagen dort im neuen Parkhaus abstellen. Das soll bis zu 350 Stellplätze bieten. Der Verkehr Richtung Wolfertschwenden wird also abnehmen. Dass generell aber weniger Mitarbeitende mit dem Auto zur Arbeit kommen werden, „das ist unsere Hoffnung“, sagt Alexander Hauschke. Und zwar deshalb: Vom Bahnhof Bad Grönenbach zum Werk 2 ist es zu Fuß nicht weit. Bisher sei der Weg weiter: Weil an der Kreisstraße kein Fußgängerweg sei, müssten die Mitarbeitenden einen Umweg über Feldwege nehmen.

Über das Projekt wurde auch im Gemeinderat gesprochen.

Bis zu 150 Mitarbeiter mehr

Mehr Mitarbeiter: Bisher arbeiten in Wolfertschwenden 2400 Frauen und Männer. In den nächsten Jahren sollen 100 bis 150 zusätzlich eingestellt werden. In Werk 2 sollen 350 arbeiten.

Bis Ende 2026 alles fertig

Der Zeitplan: Den Spatenstich für Werk 2 gibt es im Sommer 2023. Zunächst wird das Logistikzentrum gebaut. Es soll Mitte 2025 fertig sein. Ab 2024 soll der Gebäudeteil für die Fertigung gebaut werden. Er soll bis Ende 2026 fertig sein. Insgesamt wird alles in einer Halle untergebracht werden.

Größenvergleich: Der alte Standort hat 90.000 Quadratmeter Nutzfläche über alle Etagen. Werk 2 soll einmal 35.000 Quadratmeter Nutzfläche haben. In ein neues Zentrum an Werk 1 hatte Multivac bereits vor zwei Jahren investiert.

Gemeinderat: Einer der Gemeinderäte hatte Multivac jüngst vorgeworfen, Salamitaktik zu betreiben. Zuerst werde ein kleines Vorhaben vorgestellt, jetzt komme eine „Riesen-Hütte“. Dem widerspricht Hauschke: Überlegungen für ein neues Logistikzentrum habe es schon länger gegeben. Und es sei von vorn herein geplant gewesen, nach und nach auch weitere Bereiche im neuen Werk unterzubringen. Das habe aber zunächst detailliert ausgearbeitet werden müssen.