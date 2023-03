Wenn Multivac den Lieferanten des Lieferanten des Lieferanten prüfen muss

Zurück bis zur Rohstoffmine: Was bedeutet das deutsche und das EU-Lieferkettengesetz für Unternehmen? Das erklären wir am Beispiel Multivac in Wolfertschwenden.

Hält der Bäcker aus der Region, der Multivac in Wolfertschwenden die Semmeln liefert, die Menschenrechte ein? Das wird das Unternehmen künftig überprüfen müssen – wenn das europäische Lieferkettengesetz, wie derzeit diskutiert, in Kraft tritt.

Im Februar 2022 hatte die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein Gesetz über Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen vorgelegt. Im Dezember 2022 einigten sich die EU-Länder auf ein europaweites Lieferkettengesetz. Nun muss sich das EU-Parlament positionieren, was für Mai erwartet wird.

EU-Lieferkettengesetz wird Unternehmen in Region Sorgen bereiten

Es werde einigen Unternehmen in Memmingen und im Unterallgäu große Sorgen bereiten. Ihm selbst auch: Dr. Christian Lau, Geschäftsführender Direktor von Multivac. Er erklärt uns, wie sich das EU-Gesetz auf Unternehmen in der Region auswirken würde. Und wie sich dessen kleiner Bruder schon jetzt auswirkt: das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kurz: Lieferkettengesetz.

Ab 1000 Mitarbeitern: Das deutsche Lieferkettengesetz gilt seit 1. Januar für Betriebe mit mehr als 3000 Mitarbeitern in Deutschland. Dazu gehört Multivac. Ab 2024 wird es auch für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern gelten. Davon gibt es einige in Stadt und Kreis.

Für Menschenrechte und Umweltschutz

Was das Gesetz bewirken soll: Dass deutsche Unternehmen Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen, vor allem, dass dort Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden.

1500 Lieferanten überprüfen: Wie sollen Unternehmen das deutsche Gesetz umsetzen? Multivac musste zuerst sich selbst überprüfen, ob es Menschenrechte verletzt, die Umwelt zerstört. Danach musste analysiert werden, wie es bei den rund 1500 Lieferanten aussieht. Alles musste detailliert dokumentiert werden. Multivac muss zudem sicherstellen, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Lieferanten beim Wolfertschwender Unternehmen melden können, wenn sich ihr jeweiliger Arbeitgeber nicht an Standards hält. Etwa, wenn sie keinen Zugang zu frischem Wasser haben.

Gab es bei Lieferanten von Multivac schon Verstöße?

Gab es bisher schon Verstöße bei Lieferanten? Nein. Multivac setze schon lange auf Standards, die im konzerneigenen Verhaltenskodex definiert seien. So habe das Unternehmen „ordentliche Lieferanten, von denen wir erwarten, dass sie ihren Mitarbeitern ein gewisses Umfeld bieten und soziale Verantwortung übernehmen“. Weil das Gesetz das gleiche Ziel habe, sei es grundsätzlich gut und wichtig. Doch der Weg, über den es erreicht werden soll, sei fern der Realität.

Was kostet das? Das deutsche Gesetz umzusetzen, koste Multivac künftig jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag. So müssen alle Lieferanten regelmäßig überprüft werden. Zehn Mitarbeiter sind damit beschäftigt. Kommt das EU-Gesetz, werden es mindestens 20 sein.

Wenn ein Lieferant gegen das Gesetz verstößt: Dann muss Multivac dem Verdacht nachgehen. Ist er berechtigt, wird der Lieferant aufgefordert, die Probleme zu beheben. Macht er das nicht, „muss in letzter Konsequenz die Zusammenarbeit eingestellt werden“. Lesen Sie auch: Multivac investiert 60 Millionen Euro in neues Werk in Wolfertschwenden

Das europäische Lieferkettengesetz: Bis ins letzte Glied prüfen

Der Lieferant des Lieferanten des Lieferanten: Das europäische Lieferkettengesetz geht weiter als das deutsche. Sollte es umgesetzt werden, wie derzeit vorgesehen, muss Multivac nicht nur seine direkten rund 1500 Lieferanten überprüfen, sondern auch deren Lieferanten und die Lieferanten der Lieferanten der Lieferanten und so weiter. Bis zum Ausgangspunkt eines Produktes. Etwa eine Mine, in der Metalle gewonnen werden. Und auch die Kunden von Multivac müssten auf die Einhaltung der Menschenrechte überprüft werden. Lau befürchtet, dass sich nicht alle „dieses Oberlehrerhafte“ gefallen lassen werden und Multivac – wie andere europäische Unternehmen auch – Kunden verlieren werde. Lesen Sie auch: Glitzerpartikel Mica: Bei diesen Produkten warnt Öko-Test vor Kinderarbeit

Schon ab 250 Mitarbeitern: Das EU-Gesetz beträfe Unternehmen ab 500 Mitarbeitern mit einem Jahresumsatz ab 150 Millionen, in einigen Fällen Unternehmen ab 250 Mitarbeitern mit einem Jahresumsatz ab 40 Millionen Euro.

Strafen von mehreren hundertausend Euro drohen

Hohe Strafen: Je weiter die Kette gehe, umso schwieriger werde es, das Gesetz umzusetzen. „An manchen Stellen auch unmöglich.“ Denn Multivac habe keine solche Marktmacht, „um bei ganz großen Lieferanten in die Bücher zu sehen“. So müsse das Unternehmen dann überlegen, sich aus manchen Ländern als Kunde und Lieferant zurückzuziehen, in denen die Einhaltung der Menschenrechte nicht gewährleistet ist. Ansonsten drohten Strafen von mehreren hunderttausend Euro. So werde Lieferanten aus Ländern das Feld überlassen, „denen Menschenrechte nicht so viel bedeuten wie uns. Wir erreichen also das Gegenteil.“

Keine Hilfe des Staats

Keine Erleichterung: Warum Unternehmen aus Ländern mit hohem Rechtsstandard wie EU-Mitgliedstaaten und Kanada überprüft werden müssen, versteht Christian Lau nicht. „Das würde uns 80 Prozent des Prüfaufwands ersparen.“ Das sei aber von der Politik nicht vorgesehen.