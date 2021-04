Moderne und Tradition: Es grüßt Sie der Musikverein Kirchdorf

Der Musikverein Kirchdorf verbindet traditionelle Blasmusik mit vielen weiteren Genren. Wir stellen den Verein in Teil 2 der Serie "Musikkapellen in Zeiten von Corona" vor.

10.04.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Der Verein blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück und besteht zurzeit aus 55 Musiker*innen. Der Vorsitzende Thomas Hörmann (Fagott) bekleidet dieses Amt seit 2004. Besetzung und Instrumentierung erlauben Literatur aller Stilrichtungen in der Oberstufe und Höchststufe aufzulegen. Durch unsere umfangreiche Instrumental-Besetzung von klassischen Instrumenten, wie Fagott und Oboe bis hin zu E-Bass, E-Gitarre, Keyboards und Gesang in Verbindung mit einem kompletten Saxophon-Satz können aber neben der traditionellen Blasmusik auch Genres wie Big Band, Pop, Rock und Schlager interpretiert werden.

Musikalische Zukunft: Umfangreiche Jugendausbildung

Wir betreiben eine umfangreiche Jugendausbildung, bei der die jungen Musiker*innen mit viel Spaß an das Spielen in einer großen Kapelle herangeführt werden. Im Vororchester und der danach folgenden Jugendkapelle musizieren sie bereits im Ensemble bzw. kompletten Orchester, darüber hinaus sorgen zahlreiche Aktivitäten und Ausflüge dafür, dass sich zwischen den Kindern und Jugendlichen auch neben dem Musizieren Freundschaften entwickeln.

Werner Buchmann leitet seit 2014 den Musikverein

Die musikalische Leitung des Vereins liegt seit 2014 in den Händen von Werner Buchmann. Seit über 40 Jahren ist Werner Buchmann in der Blasmusik aktiv. Er musizierte über viele Jahre als Klarinettist in verschiedenen Vereinen und Orchestern, unter anderem auch beim Heeresmusikkorps 11 in Bremen.

Darüber hinaus ist er als Trainer und Dozent bei zahlreichen Weiterbildungen, zum Beispiel beim Landesmusikrat, tätig. Außerdem ist er Organisator und aktives Mitglied des Auswahlorchesters "Südwind".

Vor seiner Dirigententätigkeit beim Musikverein Kirchdorf an der Iller leitete er den Musikverein Ellwangen, den Musikverein Steinhausen/Rottum, sowie die Stadtkapelle Ochsenhausen.

Kurzchronik

1924 Gründung des Musikvereins Kirchdorf an der Iller mit 17 Gründungsmitgliedern in der Kategorie Unterstufe

1929 Durch intensive Probearbeit konnte das musikalische Niveau bis zur Oberstufe gehoben werden

1949 Wiederaufbau der Kapelle nach dem Krieg von sechs verbliebenen Musikern auf 14. Das musikalische Niveau war wieder in der Kategorie Mittelstufe angesiedelt.

1964 Fahnenweihe zum 40-jährigen Jubiläum und Musikfest in Kirchdorf mit 5 000-Mann-Zelt. Gleichzeitig begann die Partnerschaft mit der Feldmusik Rothenthurm aus der Schweiz

1970 Der Musikverein Kirchdorf veranstaltete sein erstes Weinfest

1975 Gründung der Jugendkapelle des Musikvereins

1989 Kreismusikfest in Kirchdorf anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des Musikvereins

1995 CD-Aufnahme des Musikvereins im Studio 80 in Bad Wörishofen

1997 Erster Auftritt bei den Paradekonzerten in Ulm

1999 Erweiterung der Jugendkapelle und Zusammenschluss mit umliegenden Vereinen zur Jugendkapelle Illertal/Rottal, sowie Bildung eines Vororchesters als Vorstufe zur Jugendkapelle

1999 Erste Abendserenade im Bürgerpark in Kirchdorf

2004 Teilnahme am Landesmusikfest in Olpe

2010 Teilnahme an den Wertungsspielen in der Kategorie Höchststufe

Die Ausbildung des musikalischen Nachwuchs hat im Musikverein Kirchdorf einen hohen Stellenwert. Bild: Musikverein Kirchdorf, privat

Termine

4. Juli: Paradekonzert in Ulm auf dem Rathausplatz

29. Juli: Abendserenade im Bürgerpark Kirchdorf

16.-17. Oktober: Weinfest in Kirchdorf

19. Dezember: Besinnliche Stunde im Advent

