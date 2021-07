Nach über zehn Jahren: Für Dr. Thomas Wolf naht am Strigel-Gymnasium der letzte Schultag

Der Schulleiter geht in den Ruhestand – und blickt zurück auf die „erfüllendste Zeit“ seines Berufslebens, in die auch G8, eine Großbaustelle und Corona fielen.

08.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Kaum präsentiert sich das Bernhard-Strigel-Gymnasium nach vier Jahren Generalsanierung in modernem Glanz, da naht für Dr. Thomas Wolf der Ruhestand. Ein bisschen gemein, oder? Der Schulleiter lacht: „Nein. Zu wissen, dass man die Schule in tollem Zustand übergibt, ist ja schön. Viel schlimmer wäre es, wenn wir mitten in den Arbeiten stecken würden.“ Sehen zu können, „dass alles, was man sich bei der Planung vorgestellt hat, auch funktioniert“, freut den 63-Jährigen, der am 29. Juli seinen letzten Schultag hat.