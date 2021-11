Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen bei Memmingen sagen die Ermittler weiter nichts zu den Hintergründen. Ein Staatsanwalt erklärt, warum.

19.11.2021 | Stand: 11:56 Uhr

Der Fall der am Sonntag erstochenen 16-Jährigen in Memmingerberg beschäftigt nicht nur die Ermittler, sondern auch die Menschen in der Region. Es gibt Gerüchte. Und viele fragen sich, warum Polizei und Staatsanwaltschaft so zurückhaltend mit Informationen sind, warum keine neuen Details zu der Tat und den beiden Tatverdächtigen bekannt werden, die seit Dienstag in Untersuchungshaft sitzen.