Totgeglaubtes Rind taucht nach Großbrand im Unterallgäu wieder auf

Die Polizei ging davon aus, dass ein Jungrind beim Brand auf einem Bauernhof in Boos gestorben war. Doch dann tauchte das totgeglaubte Tier wieder auf.

14.02.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Eine erfreuliche Nachricht hat unsere Redaktion kürzlich erreicht. Ein Jungrind, das nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Großbrand auf einem Booser Bauernhof umgekommen sein soll, hat wider Erwarten überlebt.

Auf einen großen Schock folgt "ein kleiner Lichtblick"

„Es ist auf einmal aus dem Wald gekommen – direkt hinter einer unserer Hallen. Das war ein schöner Moment“, sagt Landwirtin Sonja Pröbstl erfreut. Für einen Bauern gäbe es nichts Schlimmeres, als zu merken, dass ein Tier fehlt. „Nach dem Brand habe ich die Marken an den Ohren mit den Listen abgeglichen und ein Tier war tatsächlich weg“, erzählt sie. Es sei ein Schock gewesen.

Doch umso schöner war dann der Augenblick, in dem das Jungrind wieder auftauchte. „Es hatte Hunger, aber ansonsten ging es ihm gut. So schlimm das Ganze auch war – das ist ein kleiner Lichtblick“, sagt Pröbstl. Diesen wolle sie mit der Öffentlichkeit teilen, besonders um klarzustellen, dass doch alle Tiere das Feuer überlebt haben. Dies und die Unterstützung durch zahlreiche Landwirte, die unweit ihres Hofes wohnen, nennt Pröbstl „ein Riesenglück.“

Selten hat die Landwirtin aus Boos solch eine Unterstützung erfahren

Die meisten der insgesamt 42 Jungrinder sind in umliegenden Höfen untergekommen. „Wir sind so dankbar. Den anderen Landwirten und auch den Feuerwehren, die so gut organisiert gearbeitet haben“, sagt Pröbstl gerührt. Sie habe selten solch eine Unterstützung erfahren. Das verloren geglaubte Jungrind ist derzeit auf dem Hof der Familie Pröbstl und wird dort aufgepäppelt.

