Nach Corona-Zwangspause: Das wird bei Kabarett-Tagen in Memmingen geboten

Wegen Corona mussten die Memminger Kabarett-Tage zwei Jahre zwangspausieren. Doch im März gibt es wieder „Herzhaft zu beißen“. Der Vorverkauf läuft bereits. Wer das „Memminger Maul“ gewinnen will.

08.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Durchhaltevermögen und Organisationstalent war in den vergangenen zwei Jahren vom ehrenamtlichen Veranstaltungsteam der Memminger Kabarett-Tage gefragt. Musste das Festival der Wortkünstler doch gleich zweimal pandemiebedingt verschoben werden. Normalerweise gehen die Kabarett-Tage im Zwei-Jahres-Rhythmus über die Bühne, diesmal werden es vier Jahre sein, wenn der Startschuss für die zwölfte Auflage fällt. Bei „Herzhaft zu beißen“ – so das bewährte Motto der Veranstaltungsreihe – gibt es feinste Kabarett-Kost vom 3. bis 25. März 2023.

Jury kürt den "Memminger Maul"

Eine fünfköpfige Jury – die gerade besetzt wird – legt am Ende wieder fest, welches Programm mit dem „Memminger Maul“ gekürt wird, das mit 1000 Euro und einem Kunstwerk dotiert ist. Das Kunstwerk hat diesmal Horst Wendland gestaltet: einen waghalsig tänzelnden Menschen mit der Weltkugel in der Hand. Eröffnet werden die Kabarett-Tage traditionell von den aktuellen Preisträgern. Das waren 2019 erstmals Österreicher, nämlich das Duo BlöZinger. Die Großmeister des österreichischen Theaterkabaretts Robert Blöchl und Roland Penzinger kommen mit ihrem neuen Programm „Zeit“ ins Stadttheater. Auch der Abschluss der Kabarett-Tage findet im Stadttheater statt: Einen Höhepunkt zum Finale setzen dort Pigor & Eichhorn, die zwar außer Konkurrenz an den Start gehen, aber hochmusikalisch und extrem wortwitzig auf der „Zeitgeisterbahn“ surfen.

Verschiedene Kabarett-Geschmäcker treffen

In den drei Wochen dazwischen präsentiert das neunköpfige Organisationsteam ein Programm, das die verschiedensten Kabarett-Geschmäcker sättigen soll. Erheblich jünger und weiblicher als bisher ist dieses Team, nachdem sich die (letzten) Gründerväter der Kabarett-Tage nach der jüngsten Auflage zurückgezogen haben. Engagieren konnte das neue Team für 2023 fast alle Künstlerinnen und Künstler, die es schon für 2021 gebucht hatte – sie reisen nun mit ihren neuesten Programmen an.

"Alle sind glücklich, dass sie bei uns auftreten dürfen"

„Alle sind glücklich, dass sie bei uns auftreten dürfen“, sagt Katja Kilgert vom Vorbereitungsteam. Denn noch laufe der Kulturbetrieb nicht wie vor Corona. Auch die Memmingen Veranstalter machen sich ein wenig Sorgen, ob das Publikum im Frühjahr wieder so strömt wie 2019; da wurden rund 2200 Besucherinnen und Besucher in den fast durchweg ausverkauften 13 Veranstaltungen gezählt.

Der Vorverkauf ist gestartet

Deshalb ist der Vorverkauf jetzt schon gestartet. „Wir hoffen darauf, dass die Leute Kabarett zu Weihnachten verschenken“, sagt Kilgert und wirbt augenzwinkernd dafür: „Das ist ein nachhaltiges Produkt, geschaffen mit menschlicher Wärme, das Menschen zum Lachen bringt.“ Erstmals gibt es die Karten auch online zu kaufen sowie bei zwei neuen Vorverkaufsstellen – der Memminger Zeitung und der Tourist Information. Kosten werden sie etwa 22 Euro.

Das ist neu bei den Kabarett-Tagen

Neu ist auch ein Poetry Slam im Rahmen der Kabarett-Tage, gemeinsam organisiert vom Vöhlin- und Bernhard-Strigel-Gymnasium. Zum einen soll dieser Abend, der nicht im Wettbewerb läuft, gezielt jüngeres Publikum ansprechen, zum anderen kommen inzwischen fast alle Nachwuchs-Kabarettisten aus der Slamer-Szene. Wie bereits in den vergangenen Jahren organisiert außerdem ein P-Seminar des Vöhlin-Gymnasiums einen Abend in der Schul-Aula, zu Gast ist Tan Caglar, der witzigste rollstuhlfahrende Deutschtürke der Welt, wie er sich selbst nennt.