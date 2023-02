"Schock sitzt tief": Memminger sind mit Familien in der Türkei und Syrien in Kontakt

Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind Menschen aus Memmingen mit ihren Familien vor Ort im Austausch. Sie berichten von dramatischen Szenen.

08.02.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien geht der Kampf gegen die Zeit weiter. Die Zahl der Todesopfer steigt an. Viele Menschen haben Hab und Gut verloren. Die Bestürzung, die Betroffenheit und der Wille, zu helfen, sind auch in Memmingen groß.

Viele aus der Region haben Angst um ihre Familien und Bekannte in betroffenen Regionen. Darunter ist auch die 35-jährige Melek Dinc. Sie wurde in der Türkei geboren, wuchs in Deutschland auf, lebt seit dem Jahr 2014 in Memmingen. Melek Dinc ist bei der Stadtverwaltung Memmingen angestellt und verfolgt die Geschehnisse rund um die Erdbeben sehr genau.

Familienmitglieder leben in von Erdbeben betroffenen Regionen

Der Grund: Eine ihrer Cousinen wohnt in Gaziantep, eine andere in Mardin. „Ich habe mit Beiden telefoniert und Gott sei Dank sind sie gesund“, erzählt Dinc. Die eine Cousine aus Gaziantep habe zwei Kinder, darunter einen fünf Monate alten Säugling. Das heimische Gebäude stehe noch, Nachbargebäude seien eingestürzt. Der Mann ist Soldat, sie derzeit auf sich allein gestellt. Die zweite Cousine aus Mardin sei vom Erdbeben aus dem Schlaf gerissen worden. Sie hat ebenfalls zwei Kinder, flüchtete mit diesen zu der Schwiegermutter in ein Einfamilienhaus. Ziel: mehr Sicherheit.

Melek Dinc: "Der Schock sitzt tief"

„Die Stimmen waren weinerlich. Es gibt Angst vor Nachbeben“, erzählt Melek Dinc. Sie versuche, Kontakt über eine Familiengruppe per WhatsApp zu halten. „Der Schock sitzt tief.“ Ähnlich ergehe es Dinc in Memmingen selbst: „Die Verzweiflung ist groß, weil man das Gefühl hat, dass einem die Hände gebunden sind.“ Die 35-Jährige habe sofort geschaut, wie sie wo helfen kann; spendete. „Man informiert sich immer wieder, was es Neues gibt. Viele haben mir und der Familie Zuspruch ausgesprochen. Es ist schön, wenn man merkt, dass man mit der Sorge und der Angst nicht allein ist.“ Melek Dinc schlafe derzeit sehr unruhig.

Mahmoud Osfeira berichtet von dramatischen Szenen in Aleppo

Von dramatischen Szenen berichtet Mahmoud Osfeira. Der 32-Jährige lebt mit seiner Frau und drei Kindern seit dem Jahr 2015 in Memmingen, arbeitet bei Pfeifer, spielt Basketball beim TV Memmingen und ist Mitglied im Integrationsbeirat. Gebürtig stammt Osfeira aus Syrien. Er flüchtete mit seiner Familie. Seine Eltern leben nach wie vor in Aleppo. Dort sei die Lage nach den Erdbeben besonders schlimm. „Meine Eltern haben eine sehr schwere Nacht erlebt. Sie wohnen in einem neuen Gebäude, deswegen hat es gehalten. Lediglich Wände und Fenster sind beschädigt“, erzählt der 32-Jährige.

Es zeigt sich ein Bild der Zerstörung. Bild: Osfeira

Eine große Masse an Häusern sei eingestürzt. „Nachts gegen 2 Uhr haben meine Eltern bei uns angerufen. Wir hatten kurz schlechtes Netz. Alle waren in den Keller geflüchtet.“ Die Situation sei dramatisch: „Der Staat und die Regierung sind darauf nicht vorbereitet. Die Menschen sind vom Krieg schon müde genug. Viele Menschen sind jetzt auf der Straße, haben Angst vor dem Nachbeben. Es gibt eine große Anzahl von Toten. Viele wissen noch nicht, wo ihre Angehörigen oder Freunde sind. Es ist eine Katastrophe“, sagt Osfeira. Unterstützung komme langsam an: „Es kommt weniger Unterstützung an, weil diese wegen Flugverbot über dem Landweg kommen muss. Das heißt: Es kommt Hilfe, aber eben nicht so schnell.“

So wie Melek Dinc hält auch Mahmoud Osfeira Kontakt mit seiner Familie: „Das Netz ist derzeit noch stabil. Wir versuchen, zu helfen. Derzeit können wir nur Geld schicken, damit meine Eltern nach einer Unterkunft schauen können.“ Sei die Gefahr gebannt, würden sie wieder zurück in ihr Haus wollen.

Stadt Memmingen und die türkische Städtepartnerschaft

Die Stadt Memmingen steht in direktem Kontakt mit der türkischen Partnerregion Karatas. Dort seien keine großen Schäden zu verzeichnen, jedoch in der Nachbarregion Hatay.

Alaadin Yolcu aus Kempten und Mitglied der Alevitischen Gemeinde Memmingen hat sein Haus in Hatay verloren. Die dreistöckige Wohneinheit sei komplett eingestürzt. Es gebe keine Toten, weil die Anwohner flüchten konnten. Dennoch könne Yolcu keine Verbindung mit den Menschen dort aufnehmen. Kritik kommt von ihm für die staatlichen Behörden. Es gehe nicht vorwärts. Die Menschen vor Ort seien auf sich gestellt.

Alevitische Gemeinde sammelt Spenden

Mesut Gökce von der Alevitischen Gemeinde Memmingen kennt Alaadin Yolcu und ist über dessen Erzählungen bestürzt: „Das macht betroffen – gerade auch in dieser Jahreszeit. Die Menschen frieren, haben nichts zu essen und viel verloren.“ Deswegen sammelt die Alevitische Gemeinde Memmingen derzeit Spenden – in Form von Geld als auch benötigten Materialien wie Decken, warme Kleidung und Babynahrung.