Fünf Jahre nach sexuellen Übergriffen spricht eine Frau über ihre Wut

Fünf Jahre sind vergangen, seit Ali A. in Egg und Babenhausen drei Frauen Leid und Schmerz zugefügt hat. Eine Betroffene erzählt, was sie danach durchmachte.

06.12.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Am Ufer ist nur noch eine schneematschige Wiese. Die Umkleide am Babenhauser Badesee gibt es nicht mehr. Sie wurde abgerissen. Niemand, der weiß, was darin an jenem Dezemberabend vor fünf Jahren passiert ist, hätte sich noch dort umziehen wollen. Die düsteren Erinnerungen passten nicht zu Sonnenschirm und Erdbeereis. Aylins Erinnerungen – die verschwinden nicht so einfach wie das Häuschen. Sie fallen nicht in sich zusammen wie die mit Graffiti besprayten Holzwände und das Dach, das mit Moos bedeckt war. Aylin ist eine der drei Frauen, auf die sich der inzwischen verurteilte Ali A. im Dezember 2018 wie im Rausch gestürzt hat. Eine Serie von sexuellen Übergriffen, die in der ganzen Region Entsetzen, auch Angst, ausgelöst hat. Wie damit umgehen? Die heute 27-Jährige erzählt von ihrer Suche nach einer Antwort.

