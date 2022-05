Staatsanwalt erhebt Anklage: Mann und Mädchen sollen 16-Jährige auf grausame Art getötet haben

Anklage gegen einen 25-Jährigen und eine 16-Jährige hat die Staatsanwaltschaft Memmingen erhoben. Sie sollen eine 16-Jährige auf grausame Art getötet haben.

05.05.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Nach der Tötung einer 16-Jährigen Mitte November 2021 hat die Staatsanwaltschaft Memmingen nun Anklage gegen einen 25-Jährigen und eine 16-Jährige zur Jugendkammer des Landgerichts Memmingen erhoben. Sie wirft den beiden gemeinschaftlichen heimtückischen Mord vor. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrem Tatverdacht davon aus, dass die beiden bereits in den Wochen vor dem 14. November beschlossen hatten, die 16-Jährige zu töten.

Staatsanwaltschaft: So sollen die beiden die 16-Jährige getötet haben

Und so sollen der 25-Jährige und die 16-Jährige laut Staatsanwaltschaft ihren Plan umgesetzt haben: Die Jugendliche vereinbarte mit dem späteren Opfer ein Treffen am Sonntagabend, 14. November 2021, in der Nähe des Allgäu Airports in Memmingerberg. Dazu kam der 25-Jährige hinzu. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer begaben sich gemeinsam zu einem sogenannten Shelter. Shelter heißt auf Deutsch Schutzraum - der Fundort der Leiche befand sich in der Nähe ehemaliger Luftschutzbunker und Hangars direkt am Memminger Flughafen.

Hier gab die Jugendliche der 16-Jährigen in Gelatine-Kapseln abgefülltes MDMA (besser bekannt unter dem Namen Ecstasy), das der 25-Jährige ihr zuvor gegeben hatte. Die beiden behaupteten laut Staatsanwaltschaft gegenüber dem Opfer, dass es sich hierbei um Vitaminpillen handle. (Lesen Sie auch: Nach Tötungsdelikt bei Memmingen machen jetzt Gerüchte die Runde)

Drogen verabreicht und Opfer mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen

Nachdem das 16-jährige Opfer die Drogen genommen hatte, schlug ihr die 16-Jährige laut Anklage mit einer Glasflasche einmal auf den Kopf. Das Opfer ging daraufhin zu Boden und lag auf dem Bauch.

Mann soll mit Messer dem Mädchen mehrfach in den Rücken gestochen haben

Nun stach der 25-Jährige Angeschuldigte der 16-Jährigen laut Staatsanwaltschaft mit einem Butterflymesser mehrfach in den Rücken sowie in den hinteren seitlichen Rumpf. Daraufhin starb die Jugendliche nach wenigen Minuten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte das Opfer kurz vor der Tat nicht mit einem Angriff der beiden gerechnet. Sie war deshalb auch nicht in der Lage, sich zu wehren. "Diese Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers nutzten die beiden Angeschuldigten bei der Tat bewusst aus", so die Staatsanwaltschaft. (Lesen Sie auch: Tote 16-Jährige in Memmingerberg - Mutmaßliche Täter schweigen)

Die Frage nach dem Motiv ist weiter ungeklärt

Aber warum haben die beiden die 16-Jährige getötet? Auf diese Frage hat die Staatsanwaltschaft Memmingen und die Kriminalpolizei bis heute noch keine Antwort gefunden - trotz umfangreicher Ermittlungen der Gruppe „Shelter“.

Nun entscheidet das Landgericht Memmingen, ob ein Hauptverfahren gegen die Verdächtigen eröffnet und die Anklage zugelassen wird. Die Staatsanwaltschaft weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung für beide Angeschuldigte die Unschuldsvermutung gilt.

