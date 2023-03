Neue Bahnüberführung in Heimertingen soll im Süden entstehen

Der Bahnübergang „Reuteweg“ in Heimertingen, an dem sich im Sommer 2021 ein tödlicher Unfall ereignet hat, wird geschlossen. Was jetzt geplant ist.

24.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Sommer 2021 verunglückte ein 13-jähriger Junge am Bahnübergang „Reuteweg“ in Heimertingen tödlich. Nun soll der Übergang geschlossen werden. Mit zehn zu drei Stimmen sprach sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung stattdessen in einem Grundsatzbeschluss für eine südliche Bahnüberführung aus, die künftig den vorwiegend landwirtschaftlichen Schwerverkehr aus der Ortsmitte fernhalten soll.

Tödliche Unfall hat die Planungen bestätigt

Dass der Übergang im Zuge der Realisierung der Regio-S-Bahn mit Haltestation in Heimertingen aufgelöst wird, war bekannt. Der tödliche Unfall hatte diese Planung noch einmal deutlich bestätigt. Im Bahnhofsbereich soll es künftig nur noch eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer geben.

Weitere Möglichkeiten standen in Heimertingen zur Diskussion

Auch andere Möglichkeiten standen zur Diskussion – etwa eine nördliche Umfahrung und Überführung, die sich allerdings im Einzugsbereich der Schulen befindet. Auch die Planungsvariante „Mitte“, die eine Unterführung an der alten Stelle am Reuteweg vorsah, setzte sich nicht durch, unter anderem wegen der weitergeführten Verkehrssituation durch die Ortsmitte. Bereits eine Woche vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung erhielten die Räte Einblick in die verschiedenen Planungsvarianten.

Worin der Bürgermeister und der Gemeinderat ein Problem sehen

In der jüngsten Sitzung nun sahen sich Bürgermeister Josef Wechsel und der Gemeinderat hinsichtlich der Variante „Mitte“ samt Beibehaltung der Verkehrsführung einem Berg von Problemen gegenüber: Sämtliche Leitungsführungen, einschließlich der Haupt- und Abwasserleitungen, in diesem zentralen Bereich müssten wegen der Unterführung technisch aufwendig verlegt werden. Zudem müsste der Querverkehr entlang der Bahntrasse umgeplant werden. „Und wir haben dann während der gesamten Bauzeit nur behelfsmäßige Umleitungen“, betonte Bürgermeister Wechsel. Zudem wäre bei einer Beibehaltung der bisherigen Verkehrsachse der Unterhalt sämtlicher Baumaßnahmen – mit Ausnahme der reinen Bahnüberführung über die dann tiefgelegte Straße – an der Gemeinde hängen bliebe.

Anders sei das bei der letztendlich favorisierten Planungsvariante „Süd“: Denn durch die Aufgabe des bisherigen Übergangs und die damit verbundene notwendige Neuplanung würden praktisch sämtliche Errichtungskosten von Bund, Bahn und Freistaat Bayern getragen werden. Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner vom Landratsamt ließ seine persönliche Präferenz klar erkennen.

Wortbeiträge während der Sitzung

Dass auch Michele Mongella vom Planungsbüro Wipfler Plan, der die Varianten vorstellte, und Bahnvertreter Bernhard Blaas, bei aller persönlichen Zurückhaltung die Süd-Variante als „die wirklich bessere Lösung“ betrachteten, zeichnete sich in den Wortbeiträgen durchaus ab. Die zwar deutlich billigere Variante „Nord“, bei der der Verkehr dennoch im Ort bleiben würde, fand keine Unterstützer.

Die südliche Umfahrung mit einer Überquerung der Memminger Ach und der Bahnlinie ist somit beschlossene Sache.