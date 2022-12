Nach dem tödlichen Unfall: Wird der Bahnübergang in Heimertingen nun geschlossen?

Der Bahnübergang am Reuteweg in Heimertingen soll geschlossen und durch zwei Bahnüberführungen ersetzt werden. Eine der Überführungen, die nur für Fußgänger und Radfahrer gedacht ist, soll im Bereich des neuen Bahnhalts am Bahnhof gebaut werden, der im Zuge der Regio-S-Bahn entstehen soll.