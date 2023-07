Junge Störche trotzen Wind und Wetter in ihren Nestern - bis auf ein Tier

Sturm weht Nest von Hausdach. Junger Storch stirbt. Ein anderer wird im Tierheim versorgt. Die restlichen Jungstörche in Memmingen überleben in ihren Nestern.

14.07.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Gute Nachrichten für Tierfreunde: Bei dem verheerenden Sturm in dieser Woche ist offensichtlich nur einer von insgesamt neun Jungstörchen in Memmingen getötet worden. Das Tier kam ums Leben, als das Nest der Storchenfamilie auf dem Woolworth-Gebäude von einer Windböe weggeweht wurde und sich in einem Schneegitter verfing.

Storch soll bald wieder ausgewildert werden

Das zweite Jungtier des Storchenpaares überlebte den Absturz und wurde ins Tierheim gebracht. Dem Vogel geht es laut Veterinär Dr. Martin Hofmann gut. Er werde noch zwei bis drei Wochen im Tierheim gepflegt, bis er flügge ist. Dann bekommt der Storch eine Markierung und wird im Benninger Ried bei Artgenossen ausgewildert. Ihn jetzt zu seinen Eltern in die Altstadt zu bringen, hätte laut dem Tierarzt keinen Sinn, da diese ihn jetzt – nach der Behandlung durch Menschen – nicht mehr annehmen würden.

Vogelschützer könnten Nestbauhilfe installieren

Das weggewehte Nest wird laut dem Memminger Storchen-Experten Georg Frehner nicht von Menschenhand durch ein neues ersetzt. Den Nestbau müssten die Vögel schon allein bewältigen. Allerdings gebe es beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) Überlegungen, auf dem betreffenden Kamin einen Eisenkranz zu setzen, auf dem die Störche ein stabiles Nest bauen könnten. Zugleich würde so ein Nest den Kamin nicht verstopfen. „Aber die Pläne dafür sind noch in der Schwebe“, sagt Frehner. Beim zweiten Storchenpaar, das in einem größeren Horst auf dem Woolworth-Gebäude ebenfalls zwei Jungtiere großzieht, haben laut Frehner „ziemlich sicher“ beide Jungtiere überlebt. Auch in den anderen Nestern in Memmingen seien alle fünf Storchenjunge wohlauf.

