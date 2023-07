Storchen-Nachwuchs stirbt während heftigen Sturms in Memmingen

Während des starken Unwetters wurde ein Storchennest in Memmingen von einer Sturmböe erfasst. Ein Jungtier starb. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

14.07.2023 | Stand: 11:01 Uhr

Der Sturm in der Nacht auf Mittwoch hatte auch schlimme Folgen für zwei Storchenpaare und deren Nachwuchs in der Memminger Altstadt. Die Vögel nisteten auf dem Woolworth-Gebäude und zogen jeweils zwei Jungstörche groß. Die starken Windböen fegten ein Nest komplett von einem Kamin. Ein anderes Nest auf dem größeren der beiden dortigen Kamine wurde beschädigt. Laut Feuerwehr kam ein Jungtier ums Leben, als sich das fortgewehte Nest mit den zwei Jungen in einem Schneegitter auf dem Dach verfing.

Störche Zwei Storchenpaare haben jeweils zwei Jungstorche auf dem Woolworth-Gebäude (Zum Storchennest) im Sommer 2023. Aufgenommen Mitte Juli. Bild: Georg Frehner

Wie Stadtbrandrat Raphael Niggl auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurde die Feuerwehr am Mittwoch von Passanten verständigt, die das abgestürzte Nest entdeckt hatten. Die Memminger Feuerwehr rückte daraufhin mit ihrer Drehleiter an und befreiten die beiden jungen Störche aus ihrer misslichen Lage. Einer der beiden sei zu diesem Zeitpunkt aber schon tot gewesen. Den anderen Vogel brachte die Feuerwehr ins Memminger Tierheim. „Dieser junge Storch ist wohlauf“, sagt Niggl. Wie es den beiden Jungtieren in dem Nest auf dem größeren Kamin ergangen ist, kann der Stadtbrandrat nicht sagen.

Sturm in Memmingen: Wie viele Storchen-Jungtierte haben überlebt?

Laut dem Storchenexperten Georg Frehner, der viele Jahre die hiesige Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz leitete, waren am Donnerstagmittag fünf Störche auf dem Dach des Woolworth-Gebäudes zu sehen. Zwei auf dem kleinen Kamin und drei im noch bestehenden Nest auf dem größeren Kamin. Somit muss nach Frehners Worten mindestens eines der beiden Jungtiere im größeren Nest das Unwetter überlebt haben. Die Jungstörche in diesem Nest seien fast flügge gewesen, als der Sturm kam. Dagegen hätten die anderen beiden Jungtiere, von denen eines gestorben ist, noch etwa zwei Wochen länger bis zur Flugreife benötigt.