Sturm-Schäden beschäftigen die Stadt Memmingen noch monatelang

Überall im Stadtgebiet und in den Wäldern von Memmingen hat das Unwetter Spuren hinterlassen. Worin eine Besonderheit lag und wie Aufräum-Arbeiten vorankommen.

20.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Bis die Schäden von Sturmtief „Ronson“ in Memmingen aufgearbeitet sind, wird es noch Monate dauern: Das berichtet Michael Koch, Leiter des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe. Zwar sind ihm zufolge 30 Mitarbeiter und fünf Fremdfirmen im Einsatz – doch zahlreiche der insgesamt rund 14.000 Bäume im Stadtgebiet zu kontrollieren, gegebenenfalls gebrochene und beschädigte Teile herauszuschneiden und die Verkehrssicherheit überall wiederherzustellen, ist eine Großaufgabe.

Bäume in Memmingen werden nach und nach abgefahren und kontrolliert

Mit dem Hubsteiger, einem Fahrzeug mit anhebbarer Arbeitsbühne, werden laut Koch nach und nach Bäume abgefahren und auf Schäden überprüft. Vorrang haben dabei zentrale und sensible Bereiche wie etwa Spielplätze, Schulwege oder Friedhöfe. „Priorität hatte für uns auch die Grimmelschanze, weil es darum ging, ob der Fischertag dort stattfinden kann“, sagt Koch. Große Fortschritte machen nach seinen Worten die Mitarbeiter, die im Waldfriedhof für Ordnung sorgen. Bis jedoch das gesamte Stadtgebiet samt Außenbereichen wieder komplett verkehrssicher ist, werde einige Zeit verstreichen. Koch wie auch Stefan Honold, Leiter der städtischen Forstverwaltung, rufen darum Spaziergänger auf, weiterhin auf gebrochene Äste zu achten, die herabfallen können. (Worauf Gartenbesitzer nach dem Sturm achten sollten: Tipps vom Unterallgäuer Experten)

Allee an der Memminger Ach: "Es sieht aus wie nach einem Krieg"

Einzelne Bäume werden laut Koch im Stadtgebiet nachgepflanzt. „Aber nur so viele, dass wir es auch schaffen, sie fortlaufend zu bewässern, damit wir die jungen Bäume nicht verlieren.“ An manchen Stellen hilft die Natur. In einem Waldstück bei Amendingen, wo der Sturm mehrere Bäume zu Fall gebracht hat, macht Honold in der Nähe auf viele Jungpflanzen aufmerksam: „Da wächst schon der Wald der Zukunft und wartet nur auf mehr Licht.“

Stefan Honold, Leiter der städtischen Forstverwaltung, zeigt Schäden in einem Waldstück bei Amendingen. Doch auch Jungpflanzen gedeihen dort bereits. Bild: Verena Kaulfersch

Michael Koch will beobachten, ob sich Ähnliches bei der Allee an der Memminger Ach zeigt. Die Bäume spielen dort etwa eine wichtige Rolle, um das Bachufer zu stabilisieren und zu verhindern, dass es ausgespült wird. „Im Moment sieht es aus wie nach einem Krieg. So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt der Amtsleiter. Geschätzt 60 bis 70 große Bäume, darunter mächtige Pappeln, sind umgestürzt. Zwei Firmen sind vor Ort damit beschäftigt, zunächst Ordnung und Platz zu schaffen. Danach ergibt sich laut Koch ein Überblick über die Lage und die großen Holzmaschinen können ans Werk gehen.

Naturdenkmal trotzt dem Sturmtief

Am Naturdenkmal Dickenreiser Allee hat der Sturm ebenfalls Spuren hinterlassen: Von einem Baum steht beispielsweise nur noch ein Stumpf. „Wir sind aber insgesamt glimpflich davongekommen“, sagt Koch. Die Bäume hätten dem Unwetter gut standgehalten – „die Baumpflege dort hat sich gelohnt“. Um Verständnis bittet er dafür, dass andere vorgesehene Arbeiten – etwa Hecken schneiden, Ausgleichsflächen mähen und Spielgeräte für Kinder aufstellen – vorerst hinter den Aufräumarbeiten zurückstehen müssen.

Memminger Forstamt: "Das Holz muss schnell raus aus dem Wald"

Alle Hände voll zu tun haben auch das Personal des Forstamts und zwei beauftragte Forstunternehmen. „Das Holz muss innerhalb von sechs Wochen aus dem Wald raus“, sagt Stefan Honold. Der Grund hat sechs Beine und ist bei Hitze hochaktiv: Der Borkenkäfer befällt das geschädigte Holz. Nach sechs bis acht Wochen schlüpft laut Honold der Nachwuchs – und der setzt auch gesunden Bäumen zu. Nachdem sich Honold und seine Mitarbeiter einen Überblick verschafft und Wege freigeschnitten haben, läuft nun die Verkehrssicherung. In etwa 30 Meter breiten Seitenstreifen entlang der Waldwege werden angegriffene, schiefstehende Bäume gefällt: „Bis wir alle Hauptwege abgelaufen sind, kann es etwa zwei Wochen dauern.“ Anderes wie die Pflege von Pflanzgebieten und das Aufarbeiten von Käferholz rückt dadurch nach hinten.

Sturmholz: Vermarktung ist wegen der nachlassenden Baukonjunktur schwierig

Etwa 2500 Festmeter Holz wurden bei „Ronson“ in städtischen Wäldern geworfen, deutlich weniger als bei Sturmtief Sabine mit 10.000 Festmetern im Jahr 2020. „Viele Bäume sind auch gebrochen oder abgeknickt“, erklärt Honold. Weil es sich um einen Sommersturm handelte, waren insbesondere Laubbäume betroffen. Sie stehen in vollem Grün und boten viel Angriffsfläche: „Da konnte der Wind richtig reinfahren.“ Während kaum flächige Schäden auftraten, seien vielfach einzelne Bäume und kleine Gruppen dem Sturm zum Opfer gefallen.

Durch viel Glück ist eine Hütte des Forstamts Memmingen im Stadtwald verschont geblieben. Bild: Forstamt Memmingen

Sie liefern laut Honold nun Bauholz für Sägewerke – nach vielen Telefonaten fand der Leiter der Forstverwaltung Abnehmer, etwa in Wangen und Tirol. „Das Holz war schwierig zu vermarkten, weil die Baukonjunktur eher zurückgeht.“ Wenn später trotzdem noch Spuren des Sturms zu entdecken sind, hat das einen Sinn: „Wir nehmen am Programm für klimaangepasstes Waldmanagement teil. Dazu gehört es, mehr Totholz im Wald zu belassen“, erklärt Honold. Auch ein abgebrochener Stamm könne zum Beispiel für den Specht von Nutzen sein – und wertvoll für den Naturschutz.