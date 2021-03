Nachfolger von K&L: Wie die Pläne in Memmingen aussehen

Die Memminger Filiale gab es seit 1974. Nachfolger ist das Modegeschäft eines Augsburger Unternehmens. Ein Wandel steht nicht nur beim Sortiment ins Haus.

30.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Seit der Eröffnung im Jahr 1974 gehörte „K&L Ruppert“ zum Bild in der Memminger Fußgängerzone. Nun läuft an diesem und anderen Standorten des Modefilialisten der „Totalausverkauf“: „Wir müssen die Flächen leer bekommen“, sagt Marketing- und Verkaufsleiter Rüdiger Herrmann. Denn auf den 1583 Quadratmetern in der Kreuzstraße 1 soll Platz für Neues entstehen: ein Schuh- und Textileinzelhandelsgeschäft des Familienunternehmens Schmid, das seinen Hauptsitz in Augsburg hat. Dieser Wechsel vollzieht sich derzeit beispielsweise auch in Kempten.