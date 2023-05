Ist Memmingen nachts attraktiv?

Im Mood Club geht es um das Thema "Stadt nach 8". In Memmingen ist es dann ruhig. Zu ruhig? OB Rothenbacher sagt, man müsse weg von "hermetischer Ordnung".

31.05.2023 | Stand: 06:27 Uhr

In Clubs und Bars können sich Menschen begegnen, dort entsteht zur späten Stunde so manche gute Idee auf einem Bierdeckel. „Clubs sind wichtig für unsere Kultur, dennoch haben sie zum Teil einen schlechten Stand“, sagt Stefan Schleifer. Er studierte unter anderem Geschichte, Kulturarbeit und Kulturmanagement, arbeitet im Referat für Kultur, Welterbe und Sport der Stadt Augsburg. Obwohl er vor seinem Vortrag im Mood Club in Memmingen betont, dass er nicht als Repräsentant der Stadt Augsburg spricht, bringt er Erfahrung von dort ein, um ein Thema zu beleuchten, das auch Memmingen bewegt: die Stadt nach 8.

