Nachts sollen die Laternen in Ottobeuren ausbleiben

Vor zwölf Jahren sorgte die nächtliche Abschaltung der meisten Straßenlampen in Ottobeuren für reichlich Diskussionsstoff. Nun wagt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einen neuen Anlauf.

02.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Vor zwölf Jahren hatte eine Entscheidung des Ottobeurer Marktgemeinderats in der Bevölkerung für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Um Energie einzusparen und die Umwelt zu schützen, hatte das Gremium auf Initiative des Energieteams beschlossen, dass ein Großteil der Straßenlaternen zwischen 1 und 5 Uhr ausgeschaltet wird. Bei den Bürgerinnen und Bürgern stieß dieser Schritt auf ein geteiltes Echo. So wurden Unterschriften gesammelt, damit die nächtliche Abschaltung wieder rückgängig gemacht wird. Und nachdem die Ottobeurerinnen und Ottobeurer bei einer Umfrage der Marktgemeinde sich mit einer knappen Mehrheit dagegen ausgesprochen hatten, blieben die Laternen nach einjähriger Testphase nachts wieder an.

