Nahverkehr: Der Flexibus hält künftig auch in Wolfertschwenden

Die Gemeinde Wolfertschwenden tritt dem Knoten Bad Grönenbach-Illerwinkel bei. Einige Räte haben Bedenken, ob das Angebot von der Bevölkerung angenommen wird.

12.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wer über kein eigenes Auto verfügt oder keinen Führerschein hat, soll künftig in Wolfertschwenden eine weitere Option erhalten, um ans Ziel zu gelangen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Beitritt zum Flexibus-Knoten Bad Grönenbach-Illerwinkel zugestimmt. Laut Bürgermeisterin Beate Ullrich geht es für Wolfertschwenden vor allem auch um die Erweiterung der öffentlichen Mobilität.

Der Flexibus ist interessant für ältere Menschen oder Personen mit Handicao

Interessant sei das Konzept unter anderem für ältere Menschen, Personen mit Handicap oder Mitbürger, die kein Auto besitzen. Der Flexibus könne aber auch als ÖPNV-Zubringer zu Verkehrsknoten in Memmingen, Ottobeuren, Bad Grönenbach oder zur Illertalbahn dienen. Die Bürgermeisterin erläuterte, dass sich das Flexibus-Projekt im Landkreis Unterallgäu schon beträchtlich ausgeweitet habe. So seien 38 Gemeinden im Unterallgäu mit rund 112.000 Einwohnern bereits daran angebunden. Wichtig sei für Wolfertschwenden die Verbindung nach Ottobeuren. Das dortige Krankenhaus und die ansässigen Ärzte seien auf diese Weise gut zu erreichen. Die Mitgliedschaft ist zunächst auf sechs Jahre befristet. Mit Blick auf die Finanzierung im Landkreis rechne man mit einem Defizit in Höhe von rund 180.000 Euro. Wolfertschwenden müsste davon rund 5000 Euro pro Betriebsjahr als Eigenanteil tragen.

"Die Kosten für den Flexibus sind überschaubar"

Gemeinderätin Stephanie Bestle hatte „ziemliche Bedenken“, dass der Flexibus angenommen wird. Die Kosten für die Beförderung seien doch relativ hoch. Auch das Prozedere für die Reservierung des Busses sei für ältere Mitmenschen eher schwierig umsetzbar. Ratsmitglied Heinrich Pfister sprach sich für eine Teilnahme aus. Schon aus Solidaritätsgründen zu den anderen Kommunen solle man mitmachen. „Ansonsten bildet Wolfertschwenden eine Lücke im Streckennetz.“ Zweiter Bürgermeister Gerhard Kathan betonte, man schaffe ein gutes Angebot und die Kosten seien überschaubar. Laut Bürgermeisterin Ullrich sollte man den Versuch wagen. Rat Herbert Kirmse ergänzte, dass auch die Anbindung an den Bahnhof in Bad Grönenbach für Arbeitnehmer örtlicher Firmen einen Zugewinn bringe.

Fahrt von Bad Grönenbach nach Memmingen kostet 20 Euro

Dritter Bürgermeister Erich Ernst betonte, dass die Betriebszeiten abends bis 20 Uhr werktags und bis 18 Uhr am Wochenende doch eher knapp ausgelegt sind. Gemeinderätin Hedwig Göser listete auf, dass eine Fahrt über Bad Grönenbach nach Memmingen mit 20 Euro für Hin- und Rückfahrt eher teuer und auch zeitaufwendig ist. Dies werde wohl nur von Bürgerinnen und Bürgern genutzt, die nicht mehr mobil sind. „Die meisten werden da wohl mit dem Auto nach Memmingen fahren.“ Gut machbar sei allerdings der Weg vom Oberdorf zum Friedhof und wieder zurück. Letztlich seien viele Bürger dann doch ein Stück mobiler. Das Ratsgremium stimmte dem Flexibus-Angebot mehrheitlich zu.