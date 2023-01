Narrensprünge, Faschingsumzüge, Bälle und Partys: Das ist 2023 im Unterallgäu geboten

Zwei Jahre ist es her, dass Faschingsvereine, Narrenzünfte und ihr verkleidetes Publikum durch die Unterallgäuer Gemeinden zogen. Jetzt geht es wieder los.

11.01.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Ein Kribbeln der Vorfreude dürfte jeder Faschingsfan spätestens jetzt verspüren. Denn die ersten Umzüge und Narrensprünge haben bereits stattgefunden oder lassen nicht mehr lange auf sich warten. Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Faschingsvereine vieles nachzuholen. Sie wollen gebührend feiern – jetzt erst recht. Unsere Redaktion hat eine Auswahl einiger Faschingsfestivitäten in der Umgebung Memmingens zusammengestellt. (Lesen Sie hier alles zur Fasnet in Memmingen)

Faschingsfreunde Boos

Am 19. Februar startet die Fasnet in der Gemeinde Boos mit der Narrenmesse um 9 Uhr in der Kirche St. Martin. Um 10 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus und um 14 Uhr geht der 50. Faschingsumzug los. Zu diesem Jubiläum wird eine kleine Chronik mit alten Bildern vergangener Umzüge ausgehängt. Außerdem darf das Publikum die Beste aus den circa 50 Gruppen auswählen, die dann einen Preis gewinnt. „Es soll auf dem Programmheft einen QR-Code geben. Den muss man einfach mit dem Handy scannen, dann geht es zur Abstimmung“, sagt Felix Friedel, zweiter Vorsitzender der Faschingsfreunde Boos. Vorausgesetzt, technisch gehe alles gut. Er sei jedoch zuversichtlich. Nach dem Umzug gibt es Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus und in zwei Zelten steigen Faschingspartys.

Überblick: Fasching in Boos

19. Februar 2023, 9 Uhr: Narrenmesse in der Kirche St. Martin

19. Februar 2023, 10 Uhr: Weißwurstfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus

19. Februar 2023, 14 Uhr: Faschingsumzug mit circa 50 Gruppen; danach Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus und Faschingspartys in zwei Zelten

Roiweible Aitrach

In der Gemeinde Aitrach bildet am Gumpigen Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der Weiberball den Auftakt. Am Freitag folgen um 11 Uhr die Schülerbefreiung und der traditionelle Rathaussturm. Treffpunkt für Letzteren ist um 18 Uhr am Kindergarten. Am 18. Februar ziehen ab 13.30 Uhr circa 60 Gruppen mit 3000 Mitwirkenden beim Narrensprung durch Aitrach. Um 20 Uhr folgt der Zunftball. „Alles wird ablaufen wie vor Corona. Wir sind total motiviert und wollen aufholen, was wir verpasst haben“, sagt Christian Zimmermann, erster Präsident der Narrenzunft Roiweible. Ebenfalls in der Mehrzweckhalle steigen am 20. Februar um 20.30 Uhr eine Rosenmontagsparty und am 21. Februar um 19.30 Uhr der Kehraus.

Überblick: Fasching in Aitrach

16. Februar 2023 (Gumpiger Donnerstag), 20 Uhr: Weiberball in der Mehrzweckhalle

17. Februar 2023, 11 Uhr: Schülerbefreiung

17. Februar 2023, 18 Uhr: Rathaussturm (Treffpunkt am Kindergarten)

18. Februar 2023, 13.30 Uhr: Faschingsumzug mit circa 60 Gruppen

18. Februar 2023, 20 Uhr: Zunftball in der Mehrzweckhalle

20. Februar 2023, 20.30 Uhr: Rosenmontagsparty in der Mehrzweckhalle

21. Februar 2023, 19.30 Uhr: Kehraus in der Mehrzweckhalle

Löwen ’77 Legau

Der Faschingsverein Legau startet mit fünf Prunksitzungen: Tanz, Musik, Sketche, eine Lichtershow und vieles mehr werden auf der Bühne im neuen Löwensaal der Gemeinde zu sehen sein. Die Sitzungen finden am 27. und 28. Januar sowie am 3. und 4. Februar jeweils um 19.30 Uhr und am 5. Februar bereits um 17 Uhr statt. „Wir sind die Ersten, die den Saal nutzen dürfen“, sagt Daniel Hopf, Vorsitzender des Faschingsvereins Löwen ’77. Am 10. Februar, 18.30 Uhr folgt eine Umzugs-Warm-Up-Party auf dem Marktplatz und am 11. Februar, 14 Uhr, der zwölfte Legauer Narrensprung.

Überblick: Fasching in Legau

27. Januar 2023, 19.30 Uhr: Prunksitzung im Löwensaal

28. Januar 2023, 19.30 Uhr: Prunksitzung im Löwensaal

3. Februar 2023, 19.30 Uhr: Prunksitzung im Löwensaal

4. Februar 2023, 19.30 Uhr: Prunksitzung im Löwensaal

5. Februar 2023, 17 Uhr: Prunksitzung im Löwensaal

10. Februar 2023, 18.30 Uhr: Umzugs-Warm-Up-Party auf dem Marktplatz

11. Februar 2023, 14 Uhr: zwölfter Legauer Narrensprung

Daaschora Weibla Tannheim

Die Narrenzunft stürmt am Freitag, 3. Februar, um 18 Uhr das Rathaus. Tags darauf beginnt um 9.30 Uhr die Narrenmesse und um 14 Uhr der Faschingsumzug mit 33 Gruppen. Eine Neuerung nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist, dass die Narrenparty nicht mehr wie gewöhnlich im Dorfgemeinschaftshaus, sondern in einem Zelt daneben stattfindet. Im Dorfgemeinschaftshaus werden stattdessen Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten. „Uns ist wichtig, Familien mit Kindern eine Location ohne Altersbeschränkung zu bieten, in der trotzdem eine tolle Fasnet gefeiert werden kann“, begründet Zunftmeisterin Klara Schlecht diese Änderung.

Überblick: Fasnet in Tannheim

3. Februar 2023, 18 Uhr: Rathaussturm

4. Februar 2023, 9.30 Uhr: Narrenmesse

4. Februar 2023, 14 Uhr: Faschingsumzug mit 33 Gruppen; danach Narrenparty im Zelt sowie Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus

Narrenzunft Aichstetten

33 Jahre gibt es die Zunft in Aichstetten nun. Anlässlich dieses Geburtstages findet am 21. Januar ab 13.30 Uhr ein Jubiläumssprung mit ungefähr 70 Gruppen statt. Nach dem Umzug wird in Turn- und Festhalle gefeiert. Ob der Kinderball am 5. Februar und der Weiberball am Gumpigen Donnerstag dort ebenfalls stattfinden können, ist laut Zunftmeister Bernhard Ranz noch nicht ganz sicher. Denn eventuell werden die Hallen als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge benötigt. „Wir müssen relativ kurzfristig handeln, sobald wir vom Landratsamt Bescheid kriegen“, sagt Ranz. Als Ausweichort für den Kinderball dient der Pfarrstadel. Sollte die Halle belegt sein, fällt der Weiberball aus.

Überblick: Fasnet in Aichstetten

21. Januar 2023, 13.30 Uhr: Jubiläumssprung mit circa 70 Gruppen; danach Partys in Turn- und Festhalle

5. Februar: Kinderball (wenn die Hallen nicht belegt sind; ansonsten im Pfarrstadel)

5. Februar: Weiberball (wenn die Hallen nicht belegt sind; ansonsten Ausfall)

Faschingsverein Engetried

Eigene Faschingsveranstaltungen gibt es in der Gemeinde heuer keine. Der Faschingsverein Engetried wechselt sich nämlich mit dem benachbarten Ronsberger Faschingsverein ab und wird dieses Jahr auf dessen Umzügen mitlaufen. In der Ostallgäuer Gemeinde finden zwei Umzüge statt: am Sonntag, 12. Februar, und genau eine Woche darauf am Faschingssonntag, 19. Februar, jeweils 13.30 Uhr. Im Anschluss an beide Umzüge gibt es Feiern im Festzelt.

Überblick: Fasching in Ronsberg

12. Februar 2023: Faschingsumzug; danach Feier im Festzelt

19. Februar 2023: Faschingsumzug; danach Feier im Festzelt

Lesen Sie auch: Party, Guggenmusik und Nachtumzug in Memmingen: Die Stadtbachhexen feiern "Geburtstag"