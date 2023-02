So ging es am Samstag beim traditionellen Narrensprung in Aitrach zu

Hoch her ging es beim traditionellen Narrensprung in der Faschingshochburg Aitrach am Samstag. Hier gibt es die besten Bilder des Umzugs.

19.02.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Rund 3000 Mitwirkende in 76 Gruppen beteiligten sich am traditionellen Narrensprung in der Faschingshochburg Aitrach, heuer unter dem vielsagenden Motto „Fastnachtsgewimmel zwischen Himmel & Hölle“: Je nachdem auf welche Seite der Festhalle die Gäste blickten, wähnten sie sich bereits beim dortigen Zunftmeisterempfang im strahlend blauen Himmel, oder in der brodelnd heißen Hölle.

