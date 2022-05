Unterallgäuer Paar zieht Deal bei "Die Höhle der Löwen" an Land

Gesunde Süßigkeiten - das ist das Konzept hinter "NaschNatur". Und das überzeugte auch einen Investor bei "Die Höhle der Löwen".

16.05.2022 | Stand: 21:21 Uhr

Das Unterallgäuer Unternehmen "NaschNatur" hat es geschafft: Andrea Schlumpp und Markus Smarzoch aus Kettershausen hat bei "Die Höhle der Löwen" am Montagabend einen Deal an Land gezogen. Das gab der Investor Ralf Dümmel per Twitter bekannt.

"Andrea und Markus sind ein tolles Paar – und #NaschNatur ein tolles Produkt! Perfekt für Naschkatzen wie mich – ein Eis-Snack aus natürlichen Zutaten. Ich freue mich, mit den beiden die NaschNatur-Reise anzutreten!", schrieb der Investor auf der Plattform.

#DEAL Andrea und Markus sind ein tolles Paar – und #NaschNatur ein tolles Produkt! Perfekt für Naschkatzen wie mich – ein Eis-Snack aus natürlichen Zutaten. Ich freue mich, mit den beiden die NaschNatur-Reise anzutreten! @VOXde @voxdhdl #DHDL pic.twitter.com/g0nM2WjcUb — Ralf Dümmel (@RalfDuemmel) May 16, 2022

"NaschNatur", dahinter verbergen sich zuckerreduzierte Eistörtchen. Denn Andrea Schlumpp liebt Süßes und Backen - ihr Partner aber ist sehr sportlich, achtet auf die Ernährung. Eine Lösung musste also her. Die Angebote aus dem Supermarkt stellten das Paar nicht zufrieden - und so kreierten sie kurzerhand eine eigene Süßigkeit, sozusagen eine Eis-Praline mit dem Namen "NiceTarts". Mehr zur Entstehungsgeschichte des Unternehmens erfahren Sie hier.

Das Paar meldete sich gleich nach der Sendung auf Instagram: "Könnt ihr glauben, dass wir einen Deal mit Ralf Dümmel haben? Wir noch nicht so richtig", heißt es unter einem Bild mit dem Investor. Gleichzeitig kündigten die Unterallgäuer Gründer an, dass sie auch von Herausforderungen während des Prozesses berichten wollen.

"Die Höhle der Löwen" ist eine VOX-Sendung, in der Gründerinnen und Gründer sowie Start-Ups ihre Ideen vorschlagen und potenzielle Investoren gewinnen können. Diese sitzen in einer Jury und werden auch "die Löwen" genannt. Aktuell besteht die Jury bei "DHDL" aus:

Ralf Dümmel

Nils Glagau

Dr. Georg Kofler

Carsten Maschmeyer

Nico Rosberg

Judith Williams

Dagmar Wöhrl

Auch sogenannte Gast-Löwen haben immer wieder Auftritte in der Show. Erfolgreichster Juror ist der Unternehmer Ralf Dümmel, der auch das Unterallgäuer Start-Up "NaschNatur" weiterbringen will.