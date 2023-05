Larven des Maikäfers können Schäden im Garten verursachen

Zu welchem Mittel der Unterallgäuer Kreisfachberater rät und warum die Larven oft mit denen des Rosenkäfers verwechselt werden, die durchaus nützlich sind.

28.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Maikäfer galten vor einigen Jahren schon als nahezu ausgestorben. Mittlerweile tauchen sie aber wieder vermehrt auf. Vor allem von April bis Juni schwirren die Insekten umher. Während für die einen die Käfer als Frühlingsboten gelten und sich an deren Anblick erfreuen, können sie für so manchen Landwirt und Gartenbesitzer zum Problem werden. Denn die Larven des Maikäfers, die sogenannten Engerlinge, fressen im Boden die Pflanzenwurzeln. Und sie bleiben rund vier Jahre dort, bis sie sich zum Maikäfer entwickeln. Auch der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Markus Orf, weiß um die Schäden, die von den Larven verursacht werden können. „Vor allem wenn es 20 bis 40 Engerlinge pro Quadratmeter sind, kann es kritisch werden.“ Dies könne etwa dazu führen, dass Rasenflächen absterben.

Droht im Unterallgäu einen Maikäfer-Plage?

Eine auffallende Häufung in diesem Jahr oder gar eine Maikäfer-Plage ist laut Orf bislang allerdings nicht erkennbar. Dass die Population aber insgesamt wieder zunimmt, kann er bestätigen. „Das hat auch mit der Klimaerwärmung zu tun.“ Falls die Larven zum Problem werden sollten, rät der Kreisfachberater zu sogenannten Nematoden. Das sind Fadenwürmer, deren Einsatz gezielt zum Absterben der Larven führt. „Ansonsten richten die Würmer keinen Schaden an.“ Damit deren Einsatz effektiv ist, sollte der Boden feucht und relativ warm sein. „Die Bedingungen dafür werden derzeit wieder idealer.“ Orf weist aber darauf hin, dass die Engerlinge des Maikäfers oft mit den Larven des Rosenkäfers verwechselt werden, da sie beide etwa 50 Millimeter groß sind und ähnlich aussehen. „Und die sind wiederum nützlich, weil sie abgestorbenes, totes Pflanzenmaterial fressen.“ Sie tauchen vor allem in Komposthaufen auf. Eine Unterscheidungsmöglichkeit gibt es aber: Legt man den Engerling auf eine glatte Fläche und er dreht sich auf den Bauch, dann handelt es sich um einen Mai- oder Junikäfer, dreht er sich auf den Rücken, ist es ein Rosenkäfer. Und dieser ist sogar geschützt. Zu erkennen sind die Rosenkäfer an ihrer grün-glänzenden Oberseite.