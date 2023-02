Neu im Kunerth-Museum: Ausstellung bringt Queen Elizabeth II, Ukraine-Krieg und David Bowie zusammen

In der Ausstellung „Lebensstücke“ im Kunerth-Museum Ottobeuren trifft ein „gemaltes Tagebuch“ aus Pandemiezeiten auf Texte über Glück, Lebenspläne und Tod.

06.02.2023 | Stand: 16:57 Uhr

Am liebsten malt sie mit breitem Pinsel großzügig auf sehr großen Leinwänden: Mit ihren überlebensgroßen Portraits war Sabina Bockemühl 2017 schon im Dieter Kunerth Museum in Ottobeuren für zeitgenössische Kunst zu sehen. Nun zeigt es die Künstlerin von einer ganz anderen Seite: Denn mit Beginn von Corona im März 2020, als in den Lockdowns keine Kontakte und großen Bewegungen möglich waren, entschied sie, sich auf kleine Formate zu reduzieren.

Neue Ausstellung in Ottobeuren: Malerei und Texte bilden "Lebensstücke"

Es entstand eine ganze Serie von 40 mal 40 Zentimeter großen Bildern, die sie auch in den folgenden Lockdowns als „gemaltes Tagebuch“ fortführte. Später lud sie die Autorin Sonja Still ein, zu jedem Bild eine kurze Geschichte zu schreiben. Daraus entstand wiederum ein Buch, das die Malerin und die Autorin im Museum für zeitgenössische Kunst gemeinsam vorstellten. „Lebensstücke“ nennen die beiden die Ausstellung und das Buch. Die ungewöhnliche Verbindung von Bildern und Geschichten stieß in Ottobeuren auf reges Interesse. Sonja Still las vor knapp 100 Besuchern einige Geschichten zu den Bildern vor.

Corona: für Künstlerin Sabina Bockemühl eine Zeit für Stille und zum Nachdenken

Inzwischen hat die Malerin alle Originale bis auf ein einziges versteigert. So sind noch bis 16. April im Medienraum des Museums 60 Fine Art Prints von den Gemälden zu sehen. Die Künstlerin schuf mit der Nachkolorierung der hochwertigen Unikatreproduktionen noch einmal eine Art Original. Bockemühl konnte mit Beginn der Pandemie nicht mehr in ihrer Kunstschule im „Gelben Haus“ unterrichten. Für sie sei Corona eine Zeit der inneren Einkehr gewesen: „Eine Möglichkeit, in die Stille zu kommen und darüber nachzudenken, was mich beschäftigt“, sagt die Malerin aus Murnau.

Künstlerin Sabina Bockemühl (links) und Autorin Sonja Still haben für die Austellung "Lebensstücke" und das gleichnamige Buch auf ungewöhnliche Weise zusammengearbeitet. Bild: Harald Holstein

Inspiration boten Tagesnachrichten, aber auch Platten von Prince und den Beatles

Sie ließ sich von Familienfotos, Träumen, Reiseskizzen und Meldungen aus der Tagespresse anregen. Vor allem aber die Plattensammlung ihres Mannes schlägt sich in ihrer Motivwahl nieder. Darunter sind eindringliche und farbintensive Portraits von David Bowie, Prince, von Paul McCartney und John Lennon. Von den beiden letzteren hat die Künstlerin zusätzlich für die Ausstellung noch einmal Portraits in ihrem vertrauten Großformat von fast zwei mal zwei Metern geschaffen. Dafür hat sie extra aus England die Plattencover zu den Alben „Abbey Road“ und „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ besorgt und sie in die Gemälde collagiert.

Die Journalistin und Autorin Sonja Still hat lange für das Fernsehen gearbeitet. Inzwischen lebt sie am Tegernsee und schreibt über Reisen und Kunst. Sie bekam die Bilder von Sabina ohne Titel oder weitere Informationen auf ihr Handy und konnte ohne Vorgaben frei und assoziativ dazu schreiben.

Texte von Sonja Still: Wie der Ukraine-Krieg ein Familienbild verändert

Es entstanden persönliche, lebenskluge und witzige Miniaturgeschichten, die weit über die in den Gemälden abgebildete Welt hinausführen. Bockemühls Bild von einem idyllischen Familienfoto mit einem Mann mit Sohn am Strand wird bei Sonja Still unter dem Eindruck der aktuellen Lage zu einer Reflexion über die Gräuel des Krieges in der Ukraine. Die Autorin gibt dem Bild den Titel „Isjum – oder der vernichtete Sinn“ und schreibt von einem russischen Soldaten, der Urlaub von der Front beantragte, um zu heiraten und die Geburt seines Sohnes zu erleben. Er bekam ihn aber nicht und wird vielleicht nie den Moment mit seinem Sohn erleben, wie er im Bild festgehalten ist. Still sinniert und philosophiert klug über Glück und Lebenspläne, über die Musen, den Tod und das Zusammenleben von Mann und Frau. Ausstellungsbesucher können die vielschichtigen Geschichten mit einem QR-Code oder auf der Homepage des Museums abrufen.

Zu sehen ist die Ausstellung „Lebensstücke“ bis 16. April.