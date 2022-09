Verblüffender Blick aufs Stadtmuseum: Hinter Gittern und in verborgenen Winkeln

Die erfolgreichen Künstler Julia Miorin und Lukas Rehm sind "Kinder der Stadt". In einer Ausstellung entdecken sie auf verblüffende Weise das Stadtmuseum neu.

02.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Thema der neuen Ausstellung im Hermansbau ist laut Kuratorin Regina Gropper das Stadtmuseum selbst. „Wir suchten einen neuen Blick auf unser Haus“, sagt sie über die Schau im spätbarocken Stadtpalais. Für den neuen Blick waren die Objektkünstlerin Julia Miorin und der Medienkünstler Lukas Rehm angereist. Beide sind 1989 in Memmingen geboren und kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit im Grundkurs Kunst am Vöhlin-Gymnasium. Die beiden „Kinder der Stadt“ kehren nach ihrem Kunststudium und erfolgreicher künstlerischer Tätigkeit wieder einmal in ihre Heimatstadt zurück. Daher gibt Gropper der gemeinsamen Ausstellung den Titel „Tochterboote“.

