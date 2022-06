Neue Austellung im Kinderkunstlabor in Memmingen: Ein blaues Wunder erleben

Die Mitmach-Ausstellung im Kinderkunstlabor widmet sich der Farbe Blau. Verschiedene Stationen führen zum Beispiel hinein in eine kunterbunte Unterwasserwelt.

13.06.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Einfach mal blau machen: Dazu ist ab sofort Gelegenheit im Kinderkunstlabor. Im obersten Stockwerk der Mewo-Kunsthalle dreht sich bei einer interaktiven Ausstellung alles um die Farbe Blau. „Blau ist einfach eine besondere Farbe, weil sie unzählige Farbtöne beinhaltet, die unterschiedliche Wirkungen von warm bis kalt haben kann“, sagt Museumspädagogin Linda Blaske dazu, die zusammen mit ihrem Kollegen Jörn Becker die Mitmachausstellung konzipiert hat.

Kunst erleben: Kinder entdecken am Aquarium ein Farbenspiel

Bei der additiven Farbmischung entstehen unterschiedliche Farbeindrücke. Ausprobieren können die Kids das anhand eines Overheadprojektors auf dem bunte Farbdreiecke immer neue Mischungen ergeben, wie auch mit einem elektronischen Farbenmischpult, welches das ausgestellte Aquarium samt bunter Unterwasserwelt immer wieder in ein neues Licht taucht. Der sechsjährige Moritz und sein dreijähriger Bruder Anton sind fasziniert von diesem besonderen Farbenspiel, das sie selbst steuern können.

Kinder-Ausstellung in der Mewo-Kunsthalle Memmingen: Mit "Putzi" Wissenswertes lernen

Maskottchen der Kinder-Ausstellung ist der kleine Hund „Putzi“. Dort wo sein Hundeköpfchen auftaucht, gibt es eine wissenswerte Extrainformation zum Thema. Zum Beispiel die, woher das Ultramarinblau stammt. Wer noch nicht lesen kann, dem muss das Mama oder Papa vorlesen. Für Ultramarin – das lernt man von „Putzi“ – braucht es einen besonderen Stein, um die Farbe zu gewinnen.

Alle Themen in der Ausstellung sind in Kategorien eingeteilt. Die Informationsschubladen beschäftigen sich zum Beispiel mit Wasser, der Verblauung, dem Indigo, den verschiedenen Farbstimmungen und eben mit der Besonderheit des Ultramarinblaus. Zudem lernen die jungen Besucher auf diese Weise auch ganz spielerisch den Memminger Künstler Josef Madlener kennen. Eines seiner abstrakten Gemälde nahmen die Macher als Beispiel für die Formenvielfalt. Die geometrischen Einzelteile wurden dazu vergrößert und die Kinder können sie selbstständig an einer Magnetwand wieder wie ein Puzzle zusammenfügen. Selbstverständlich ist dabei alles ganz in Blau gehalten.

Viele kreative Angebote: malen, stempeln, verkleiden

Neben diesem Spiel kann man Unterwassertiere stempeln, malen, Bilderbücher ansehen und im Riesen-Steckspiel selbst Neues erschaffen. Ein Highlight ist die Mitmachstation zum Verkleiden, auf die auch Moritz jetzt zusteuert: In Blau gewandet wird er im Handumdrehen zu einem Unterwassertier, das in einem Meer aus Blautönen schwimmt. Am 18. Juni ab 13.30 Uhr findet zur Ausstellung ein Midi-Atelier für Sieben- bis Elfjährige zum Thema „Fantastische Unterwasserwelten“ statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.

Info: Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 26. Februar 2023 zu sehen. Weitere Informationen gibt's hier.