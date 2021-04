Für Inhaber Bernd Frieß geht es bei der „Wachmacherei“ auch um Respekt. Auf welchen Erfahrungen dies beruht.

21.04.2021 | Stand: 15:30 Uhr

An manchen Stellen bietet die Bahnhofstraße in Ottobeuren einen traurigen Anblick. Läden stehen leer, Fenster sind mit Folien verklebt. Anders beim stattlichen Gebäude der ehemaligen Bäckerei Döring – dort kehrt gerade Leben ein: Wer durch die Scheibe ins Innere blickt, liest in schwarzen Lettern an der Wand: „Wachmacherei“. Unter diesem Namen wird für Bernd Frieß ein Traum Wirklichkeit. Anfang Juni eröffnet der 44-Jährige hier eine Kaffeerösterei.