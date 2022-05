Neueröffnungen in Memmingen:  Für Geschäfte lief's „phasenweise gut, phasenweise frustrierend“

In der Memminger Innenstadt haben in den vergangenen Monaten verschiedene Geschäfte, Cafés und auch ein Kreativ-Atelier ihre Türen geöffnet. An der Unteren Bachgasse bietet ein Familien-Trio unter dem Motto "Handmade am Bach" im Laden "Malehö" Handgefertigtes an. Zum Team gehören Gertraud Maurus (links) und ihre Tochter Christine Lerchenmüller.