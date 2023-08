Neue Reihe „BuxArt“ startet mit Ausstellung in der Kartause Buxheim

Die Schau „Let’s talk about Sculpture“ macht den Auftakt. Zu sehen sind Skulpturen von Schweizer Künstlern der Bildhauerschule Scuola di Scultura.

07.08.2023 | Stand: 12:39 Uhr

„Let’s talk about Sculpture“ ist die erste Ausstellung, die der Buxheimer Heimatdienst unter dem neuen Label „BuxArt“ in der Kartause präsentiert. Bestückt ist die Schau mit etwa 50 Objekten, die ausschließlich von 44 Künstlerinnen und Künstlern der Scuola di Scultura, der Bildhauerschule von Peccia im Schweizer Tessin, stammen. Die Künstler kommen aus allen Schweizer Kantonen. Hauptmaterial der Schule ist der besondere Peccia-Marmor oder „Cristallina Marmor“, der einzige in der Schweiz abgebaute Marmor. Das Vorkommen ist so gewaltig, dass es für die nächsten paar tausend Jahre noch verfügbar sein soll.

Kunstschaffende aus der Schweiz begeistern Publikum in der Kartause

Der Heimatdienst-Vorsitzende Dr. Wolfgang Wettengel verwies in der Begrüßung zur Vernissage darauf, dass die Werke von Künstlern der Tessiner Bildhauer-Schule, die in der vorausgegangenen Ausstellung Skulptura 2023 des Berufsverbandes Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd (BBK) zu sehen waren, „so gut beim Publikum ankamen, dass nun diese Extra-Ausstellung stattfindet“.

Etwa 25 Künstler der Scuola di Scultura sind bei Vernissage zu Gast

Wettengel fügte hinzu: „Wer sich die Zeit nimmt, wird neben der Schönheit der hier präsentierten Kunstwerke auch unter anderem die Ästhetik des herrlichen Marmors aus den Steinbrüchen von Peccia entdecken.“ Er dankte der Leitung der Scuola di Scultura, Almute Grossmann-Naef und Alex Naef, für die Ermöglichung dieser fantastischen Ausstellung. Allein die damit verbundenen Zoll-Formalitäten „waren eine große Herausforderung für alle Beteiligten“. Alex Naef, Schweizer Bildhauer in dritter Generation, hat die Bildhauerschule seit 1987 aufgebaut. Die gebürtige Heidenheimerin Almute Naef leitet das Zentrum inzwischen zusammen mit ihm.

Zur Vernissage in Buxheim waren etwa 25 Kunstschaffende aus dem Umfeld der Scuola di Scultura nach Buxheim gekommen, die sich allesamt mit Bewunderung über die Kartause als Umfeld äußerten.

Die Ausstellung ist bis 22. Oktober zu den Öffnungszeiten der Kartause (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr) zugänglich. Es ist nur der Eintritt für die Kartause zu entrichten. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Heimatdienstes Buxheim.