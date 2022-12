Neuer Autobahnanschluss: Verkehrsgutachten muss noch ergänzt werden

Bisher hat das Landratsamt Unterallgäu die Ergebnisse der Untersuchung für einen Anschluss bei Memmingerberg nicht veröffentlicht. Kreisbehörde nennt den Grund.

29.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Seit Jahren wird über einen zusätzlichen Autobahnanschluss an der A96 bei Memmingerberg diskutiert – mal mehr, mal weniger intensiv. Anfang des Jahres nahm diese Diskussion wieder an Fahrt auf. Der Landkreis hatte im August 2020 mit der Autobahn-GmbH des Bundes und dem Allgäu-Airport ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Es sollte darstellen, ob ein solcher Anschluss notwendig ist. Zwar war die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Doch im März sprach Landrat Alex Eder bereits von „ersten Ergebnissen“, die eine Überlastung des Kreisverkehrs im Bereich der Autobahnabfahrt Memmingen-Ost bestätigt hätten. Die Situation erzeuge dringenden Handlungsbedarf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.