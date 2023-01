Neuer Club in Memmingen: Willkommen bei den Moodies

Mit dem Mood Club öffnet in Memmingen ein besonderer Treffpunkt. Er ist nur für Mitglieder und soll Künstlern aller Art eine Bühne bieten. So wird man Mitglied.

30.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wir schreiben das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in weiten Teilen des Landes lahmgelegt. Kneipen, Kinos, Theater und Konzertsäle haben geschlossen. So trifft sich Unternehmer Tobias Zwirner an diesem Abend mit befreundeten Musikern auch nicht in einem Lokal, sondern bei sich zu Hause am Esstisch. Angesichts der schwierigen Situation der Berufskünstler – die wegen Corona ohne Auftritte und Gagen auskommen müssen – reift an diesem Abend die Idee, einen eigenen Club zu gründen. Dort sollen gute Bedingungen für Musiker und andere Künstler geschaffen werden, sobald Corona das wieder zulässt. „Mit dem Club wollen wir Gründer, die finanziell nur wenig bis gar nicht unter der Pandemie gelitten haben, den Künstlern etwas zurückgeben“, sagt der 54-jährige Zwirner.

Neuer Mood Club in Memmingen: Erste Party war am Wochenende

Auf der Suche nach Mitstreitern wird der Geschäftsführer der Memminger Firma Phaesun in seinem Freundeskreis schnell fündig. Zusammen mit dem Kunstlehrer und freischaffenden Künstler Jörg Hartmann (54) aus Memmingen und Wolfgang Sirch (58), der in Böhen einen holzverarbeitenden Betrieb besitzt, gründet Zwirner eine gemeinnützige GmbH zur Förderung von Kunst und Kultur – und den gleichnamigen Mood Club in der Hüetlin & Roeck Mühle an der Donaustraße in Memmingen. Die Clubmitglieder haben an diesem Wochenende nun die erste Party gefeiert.

Die Gründer (von links): Jörg Hartmann, Tobias Zwirner und Wolfgang Sirch. Bild: Thomas Weigert

Keine Konkurrenz zur Gastronomie

Bis es so weit war, haben die drei Gesellschafter zusammen mit fachmännischer Anleitung den 70 Quadratmeter großen Raum in der Mühle entsprechend ausgebaut und mit der nötigen Technik für Konzerte und andere Veranstaltungen ausgestattet. Zudem gibt es eine Bar – aber keine Speisen. „Wir wollen der Gastronomie keine Konkurrenz machen“, betont Zwirner: „Im Gegenteil. Wir streben Kooperationen an.“ Wenn zum Beispiel das Kaminwerk zu groß ist für eine Band, könnten sie in gemütlicher Atmosphäre im Mood Club auftreten.

Mitglieder sollen wagemutig und anständig sein

Was die künftigen Veranstaltungen anbelangt, sind die „Moodies“ für fast alles aufgeschlossen. Neben Konzerten mit unterschiedlichen Musikrichtungen könnte es zum Beispiel Lesungen, Ausstellungen, Live-Karaoke, DJ-Auftritte, Filmabende, Jam-Sessions und Workshops geben. Und natürlich auch Abende ohne festes Programm, an denen die Mitglieder einfach nur quatschen und etwas trinken. „Wichtig ist uns“, sagt Zwirner, „dass sich die Clubmitglieder bei Veranstaltungen und der Programmgestaltung mit einbringen.“ Hier könne jeder aktiv werden und etwas auf die Beine stellen. Die Mitglieder sollen laut den Club-Gründern neugierig, wagemutig, weltoffen sowie bereichernd und anständig sein.

Partystimmung im Mood Club in Memmingen. Bild: Thomas Weigert

Mood Club: So wird man Mitglied

Stichwort „Mitglieder“: Zugang zum Mood Club und den dortigen Veranstaltungen haben ausschließlich Mitglieder mit gültiger Clubkarte und deren Gäste. Die „Moodies“ können die Club-Veranstaltungen umsonst besuchen. Aus Platzgründen ist die Zahl der Mitglieder auf 150 begrenzt. Derzeit hat der Club bereits etwa 80 Mitglieder. Diese unterstützen den Club und somit Kunst und Kultur mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Der reguläre Beitrag pro Person beläuft sich auf 19 Euro im Monat. Paare zahlen 29 Euro.

Künstler und Personen, die regelmäßig im Club mitarbeiten – zum Beispiel an der Bar – zahlen einen geringeren Mitgliedsbeitrag von neun Euro im Monat. Als gemeinnützige GmbH ist der Mood Club nicht gewinnorientiert. Es gibt somit keine Gewinnausschüttungen und alle Einnahmen sind zweckgebunden. So sollen etwa die Künstler faire Gagen bekommen. Getragen wird der Club von den Mitgliedern, den erwirtschafteten Einnahmen sowie Spenden und Sponsoring. Zudem kann der Club-Raum für Feste und andere Veranstaltungen gemietet werden. Falls sich die gemeinnützige GmbH einmal auflösen sollte, ginge das vorhandene Vermögen an Amnesty International. Den Grundstock des Clubvermögens bilden die Einlagen der drei Gesellschafter Zwirner, Hartmann und Sirch in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.

Die voraussichtlichen Öffnungszeiten des Mood Club sind Donnerstag 19 bis 0 Uhr, Freitag 19 bis 1 Uhr und Samstag 19 bis 2 Uhr und nach Ankündigung.