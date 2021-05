Neuer Radweg eröffnet: Natur und Technik im Illerwinkel

Auf 45 Kilometern vom Unterallgäu bis ins Oberallgäu geht es um die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Eine Tour am Fluss entlang.

08.05.2021 | Stand: 13:26 Uhr

Eine neue Thementour in der Region: Der Radweg „Natur und Technik im Illerwinkel“ liegt zwischen Lautrach im Unterallgäu und Dietmannsried im Oberallgäu. Er ist jetzt von der LEW Wasserkraft GmbH eröffnet worden.

Thema: Der Weg zeigt an Erlebnisstationen und Rastplätzen, wie sich Natur und Technik ergänzen können. Radlern werden Infotafeln geboten, Aussichtspunkte, interaktive Elemente an der Staustufe Legau und zwei Flachwasserzonen mit naturnah gestalteten Uferbereichen bei Kronburg und Altusried.

Länge: 45 Kilometer.

Höhenmeter: 640.

Für E-Bikes: Entlang der Strecke wurden Ladestationen für E-Bikes aufgebaut.

Lesen Sie auch

Die Quote bei den E-Autos im Oberallgäu: Ausbaufähig Umweltfreundliche Energiefahrzeuge

Kosten des Radweges: 350.000 Euro.

Förderung: 175.000 Euro durch das Leader-Programm. Damit will die EU den ländlichen Raum fördern.

Projektträger: LEW Wasserkraft GmbH. Sie ist eine huntertprozentige Tochter der Augsburger Lechwerke AG.

Hier kann die Karte heruntergeladen und auch bestellt werden.

Die Rastplätze sind radgerecht ausgebaut worden. Schwer befahrbare Abschnitte wurden entschärft. „So etwa die Hängebrücke bei Fischers/Pfosen: Der steile Weg in Dietmannsried ist nun auch für Radfahrer passierbar. Zudem wurde der Treppenzugang in Altusried um eine Rampe ergänzt“, heißt es bei der LEW Wasserkraft. Sie wolle mit ihren Projekten den Lebensraum Fluss wieder für Menschen erlebbar machen.

Ein Beispiel dafür, wie Natur und Technik miteinander bestehen können, ist am Wasserkraftwerk Legau zu sehen, sagt Michael Bohlinger, Geschäftsführer der LEW Wasserkraft. Er zeigt auf die Iller unterhalb des Wasserkraftwerks. Dort schüttet ein Bagger Steine in den Fluss. Einige solcher Kies- und Steinbänke, auch Geschiebe genannt, sind bereits an dieser Stelle im Fluss angelegt worden. Sie sorgen dafür, dass Fische dort wieder laichen können.

An dem Radweg-Projekt sind auch die Lokalen Aktionsgruppen Regionalentwicklung Oberallgäu und Kneippland Unterallgäu sowie die Landkreise Unterallgäu und Oberallgäu und die angrenzenden Kommunen beteiligt.