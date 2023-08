Neuer Verein für inklusive Freizeitbegleitung gründet sich in Memmingen

In Memmingen gründet sich eine neue Gruppe, die Inklusion auf Augenhöhe ermöglichen möchte. Was dahintersteckt, soll bei einem Kennenlerntermin gezeigt werden.

01.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Erinnerung an eine besondere Reise lässt Simone Magel-Dipré noch heute strahlen: „Ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre, zusammen mit meiner mehrfach behinderten Tochter, die im Rollstuhl sitzt, nach Teneriffa in den Urlaub zu fliegen.“ Genau um das manchmal unmöglich Scheinende ganz einfach möglich zu machen oder besser es gleich zu tun, darum geht es dem neugegründeten Memminger Verein „Miteinander – Inklusion auf Augenhöhe“, kurz M.I.A., der Freizeitbegleitungen für Menschen mit Behinderung anbietet und koordiniert.

Selbstverständlichkeiten im Alltag und dem öffentlichen Leben in Memmingen

Für Menschen mit Einschränkungen sei es im Alltag nicht immer selbstverständlich, am öffentlichen Leben teilzunehmen und soziale Kontakte zu knüpfen, dabei sei nicht nur die Barrierefreiheit eine Hürde. Es braucht Menschen, die begleiten – wie zum Beispiel auf die barrierefreie Disco-Party im Kaminwerk, die Andrea Anger zusammen mit Veranstalter Matthias Ressler vom Kaminwerk schon vor der Gründung des Vereins erfolgreich mitorganisiert hat.

Es geht um ein "Mittendrin" in der Gesellschaft

„Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf Freude und eine aktive und selbstbestimmte Freizeitgestaltung hat. Es geht hier nicht um Extrawürste für behinderte Menschen, sondern um das Mittendrin in der Gesellschaft. Dafür wollen wir uns einsetzen und hoffen auf viele neue Vereinsmitglieder“, so die Vorsitzende Andrea Anger bei der offiziellen Vereinsvorstellung.

Wer gehört dem neuen Verein in Memmingen alles an?

Vonseiten der Stadt sagte die Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh ihre Unterstützung zu. Die meisten der zehn Gründungsmitglieder, die im Restaurant „Schwarze Katz“ vorgestellt wurden, arbeiten in sozialen Berufen: Andrea Anger ist in der Krankenpflege tätig. Stefan Santihanser und Katrin Schwarz sind Erzieher. Sandra Gürtler, Nicole Schmid und Hansjörg Schröter arbeiten beide in der Altenpflege. Angelina Schelberger und Yannick Efler, die den Verein ehrenamtlich unterstützen, sind von Beruf Heilerziehungspfleger, Raphael Anger ist Betreuungskraft in einem Wohnheim. Einzig Andreas Knauer kommt als Zerspanungsmechaniker aus einer anderen Branche.

Das Ziel des neuen Vereins in Memmingen

Der Verein möchte Ansprechpartner sein, um Inklusion auf Augenhöhe zu ermöglichen – so wie die privat-organisierte Reise nach Teneriffa, die für Simone Magel-Dipré und ihre Tochter ein unvergessliches Erlebnis wurde und aus dem heraus sich auch die Idee zur Vereinsgründung entwickelte. Am 11. August um 18.30 Uhr lädt der Verein in die „Schwarze Katz“ zum Kennenlerntermin ein. Es stehen weiter ein Tagesausflug nach Lindau, ein Karaoke-Abend und ein Besuch der Bavaria-Filmstudios auf dem Programm.