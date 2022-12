Neues Baudenkmal in Memmingen

Ein ehemaliger Kornspeicher in der Schwesterstraße 6 wird nachträglich in die Denkmalliste aufgenommen. Was über die Geschichte des Gebäudes bekannt ist.

Die Stadt Memmingen ist um ein Baudenkmal reicher. Das Gebäude in der Schwesterstraße 6, das früher als Kornspeicher genutzt wurde, war bei einer Ortsbegehung im Oktober in den Fokus des Landesamts für Denkmalpflege gerückt. Nun steht fest: Es wird nachträglich in die Denkmalliste aufgenommen. Darüber informierte der Leiter des Stadtplanungsamts, Uwe Weißfloch, die Mitglieder des Memminger Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Speicher wohl Mitte des 17. Jahrhunderts in Memmingen erbaut

Das „von außen relativ unscheinbare“ Haus sei kein klassisches Wohngebäude, so Weißfloch. Wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht, wurde der Kornspeicher als „zweigeschossiger, giebelständiger und verputzter Massivbau mit Satteldach errichtet“. Archivarisch sei überliefert, dass das Nachbargebäude 1638 im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt und daraufhin abgebrochen wurde. Aus diesem Grund wird vermutet, dass der Speicher Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut wurde. Dies lasse sich anhand von Konstruktionsmerkmalen bekräftigen. Bei der Kataster-Uraufnahme im Jahr 1819 sei der Stadel mit der alten Hausnummer 702 als Wohngebäude verzeichnet. Bei dem Stadel handle es sich um einen giebelseitig erschlossenen, zweischiffigen Bau.

Leiter des Stadtplanungsamts Memmingen: Innenbereich faszinierend

Laut Weißfloch ist der Innenbereich, der noch komplett von einer Gewerbeeinheit belegt sei, faszinierend. Die alte Stadelkonstruktion in Holz sei noch erhalten. Zu erkennen sei auch, dass die östliche Traufwand zumindest in Teilen in Fachwerk errichtet wurde. Auch der Dachstuhl sei sehr gut erhalten. Im Dachspitz sei noch die aus dem frühen 20. Jahrhundert stammende Fördertechnik der Getreideschüttung vorhanden. Die Tore seien in den 1970er Jahren ausgetauscht worden, die Fenster im oberen Bereich stammen noch aus der Originalzeit.

Wie aus den Unterlagen weiter hervorgeht, wurde ein im nordöstlichen Gebäudeck gelegener Gewölbekeller in jüngerer Zeit verfüllt und mit einer Betonplatte versehen. Laut Landesdenkmalamt erfüllt das Objekt „aufgrund seiner geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung“ die Kriterien, die für eine nachträgliche Aufnahme in die Denkmalliste sprechen.

Stadt Memmingen kann Nachtrag nicht grundsätzlich ablehnen

Wie Uwe Weißfloch in der Sitzung ausführte, könne die Stadt Memmingen den Nachtrag nicht grundsätzlich ablehnen. Es gebe lediglich die Gelegenheit, dem Landesdenkmalamt sachliche Ergänzungen und Korrekturen mitzuteilen. Bei dem Gebäude in der Schwesterstraße 6 sei dies aber nicht der Fall.

Die Rätinnen und Räte nahmen den Nachtrag des Anwesens in die Denkmalliste einstimmig zur Kenntnis.