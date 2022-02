Neues Domizil für Menschen mit Behinderung

Räte in Bad Grönenbach beschäftigen sich mit Bauvorhaben der Regens-Wagner-Stiftung. Was die Einrichtung vorhat.

27.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Bauvorhaben der Regens-Wagner-Stiftung Lautrach im Bereich der Herbisrieder Straße in Bad Grönenbach ist einen großen Schritt vorangekommen. Nach der öffentlichen Auslegung und der Abwägung der daraus hervorgegangenen Stellungnahmen stehen dem Projekt bislang keine signifikanten Einwände entgegen. „Das ist ein besonders wichtiges Projekt für unseren Ort“, betonte Bürgermeister Bernhard Kerler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Keine Planänderung für Bauprojekt in Bad Grönenbach notwendig

Mehr als erfreulich sei daher, dass vonseiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange keine Stellungnahmen vorgebracht worden seien, die eine Änderung der bestehenden Planung erforderlich gemacht hätten. Die Regens-Wagner-Stiftung will drei Gebäudetrakte errichten und als Förder- und Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung nutzen. Entstehen soll in einem der drei Gebäude ein Wohnheim für 24 Menschen mit Behinderung. Es handelt sich dabei um vier Wohngruppen mit je sechs Bewohnern mit gemeinschaftlich genutzten Wohn- und Essensbereichen.

Regens Wagner will Tagesstätte und Betreutes Wohnen mit Apartments anbieten

Der zweite Baukörper soll inklusives Wohnen mit acht Plätzen sowie betreutes Wohnen mit Apartments umfassen. Im dritten Gebäude ist eine Förderstätte beziehungsweise ein Werkstattbereich geplant. Diese Tagesstätte für Menschen mit Behinderung soll zudem ein Beratungsbüro beinhalten, ebenso Gruppenräume für drei Betreuungsgruppen.

Lesen Sie auch

Mehrfamilienhäuser auf Moksel-Gelände bleiben umstritten Wohnen in Buchloe

Das Wohnheim wird zweigeschossig und teilunterkellert ausgeführt und eine Höhe von 7,6 Metern erreichen. Ein dreigeschossiger Baukörper mit einer Höhe im Bereich von knapp elf Metern sowie zweigeschossigem Anbau wird das betreute Wohnen beherbergen. Eingeschossig wird die Förderstätte werden, in deren Tiefgeschoss Platz zum Parken vorgesehen werden soll. Das geplante Bauareal liegt gegenüber dem Kurklinikgelände und grenzt an einen Parkplatz und einen ortsbildprägenden Baumbestand an.

Diskussion um Verbotszone

In den Mittelpunkt der Beratung rückte eine 15 Meter breite Anbauverbotszone entlang der Kreisstraße. CSU-Ratsmitglied Gerhard Trunzer sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, dass sich der Marktrat einen zwei Meter breiten Grünstreifen für die spätere Realisierung eines Gehwegs sichern sollte. Dadurch würde man sich die spätere Option auf einen Gehwegbereich entlang der Herbisrieder Straße offenhalten. Bad Grönenbachs Bürgermeister Kerler meinte, dass dies möglich wäre, es jedoch derzeit weder südlich noch in nördlicher Richtung eine Anbindung für einen Gehweg gebe. Bauamtsleiter Rudolf Meinl fügte an, dass man den Grünstreifen als Verkehrsfläche mit in den Bebauungsplan aufnehmen könne. Dann sei der Zugriff gesichert. Diskutiert wurde auch über die Querungsmöglichkeiten für einen sicheren Fußgängerüberweg im Bereich des geplanten Neubaus beziehungsweise an der Kreisstraße. Der Bürgermeister erläuterte, dass es keine Ampel und auch keinen Zebrastreifen geben wird. Die Anbringung von Blinkzeichen wäre aber möglich. Die Räte befürworteten den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans „Westlich der Herbisrieder Straße“ einstimmig. Zudem sollen es eine zweite öffentliche Auslegung mit Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange geben.