Erneut kein grünes Licht für das neue Feuerwehrhaus: Vorstandschaft verlässt demonstrativ die Sitzung

Acht Jahre schon ist ein neues Feuerwehrhaus in Westerheim im Gespräch. Nun wurde eine Entscheidung darüber abermals vertagt - worüber die Feuerwehr sauer ist.

21.04.2022 | Stand: 05:40 Uhr

Sichtlich missgestimmt ist Bürgermeisterin Christa Bail darüber, was in der jüngsten Sitzung des Westerheimer Gemeinderats bei der „Pflichtaufgabe Feuerwehr“ passierte: Obwohl sich zuvor in einer gemeinsamen Klausursitzung von Gemeinderat, dem Vorstandsgremium der Freiwilligen Feuerwehr und Kreisbrandrat Alexander Möbus 15 von 21 Stimmberechtigten für den Standort des neuen Feuerwehr-Gerätehauses am Bauhof ausgesprochen hatten, wurde die Standort-Entscheidung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erneut vertagt.

Feuerwehrhaus in Westerheim: Thema wird seit acht Jahren immer wieder vertagt

Immer wieder verschoben wird das Thema bereits seit acht Jahren: Dabei liegen die Vorteile des Standortes am Bauhof aus Sicht der Feuerwehr, der Bürgermeisterin und ihrer beiden Stellvertreter auf der Hand: Der großzügige Platz auf der ehemaligen Deponie biete genügend Park- und Übungsraum für die Wehr. Dort könne problemlos und kostengünstig gebaut werden. Das weiträumige Gelände gehört der Gemeinde und mit dem Bau ginge kein wertvoller landwirtschaftlicher Grund verloren.

An dieser Stelle begnügt sich die Wehr mit einem schlichten Zweckbau, während an den beiden Alternativstandorten an der Hauptstraße der Baukörper „repräsentativ“ und ortsbildprägend sein müsste und damit wesentlich teurer wäre. Die Gemeindechefin rechnet damit, dass sie das Feuerwehrhaus am Bauhof für eine Million Euro hinbekommen würde – Stand heute. Davon seien 200.000 Euro Zuschuss vom Freistaat. Mögliche Alternativstandorte, südlich der Kirche und am nördlichen Ortseingang, müssten von der Gemeinde erst noch erworben werden.

Vorstandschaft der Feuerwehr verlässt demonstrativ die Sitzung

Obwohl die Standort-Frage nach der gemeinsamen Klausursitzung als entschieden galt, formierte sich Widerstand bei einigen Ratskollegen, die weitere Untersuchungen und Kostenermittlungen wünschen. Denkbar knapp mit 8:7 Stimmen wurde vom Gemeinderat die Vertagung entschieden, die Bürgermeisterin mit weiteren Untersuchungen beauftragt. (Lesen Sie auch: Kreisbrandrat im Unterallgäu wiedergewählt: Sein erster Einsatz führte ihn zu einem brennenden Feuerwehrhaus)

Die acht Gemeinderäte fordern eine detaillierte Kostenaufstellung für alle drei Standorte. Sie verlangen eine nochmalige Analyse für den Standort Schwelkstraße und nähere Angaben des Wasserwirtschaftsamtes Kempten zum Hochwasserschutz der Schwelk und dessen zeitlicher Planung. Außerdem sollten Fragen zur Zuschussgewährung in Bezug auf den Hochwasserschutz geklärt werden. Die Vorstandschaft der Freiwilligen Feuerwehr verließ nach der Abstimmung demonstrativ die Sitzung.

Erneutes Umschwenken der Ratskollegen in Westerheim: Kommandant ist "sehr unzufrieden"

Vorsitzender Alexander Rothermel sagte auf Anfrage: Die Wehr wolle bewusst auf ein prunkvolles, repräsentatives Feuerwehrhaus an der Hauptstraße verzichten. „Es muss nur praktisch sein und den gesetzlichen Ansprüchen für die rund 50 Aktiven genügen.“ Eine schlichte Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen, einem Lager, Schulungsraum, Sanitäranlagen und genügend Platz ums Haus zum Üben und Parken. All dies sei am Hochweg neben dem Bauhof gegeben. Nach der „Rolle rückwärts“ beklagt er nun: „Es drängt sich der Gedanke auf, dass gewisse Gemeinderäte an dem neuen Feuerwehrhaus überhaupt kein Interesse haben.“

Auch der langjährige Feuerwehr-Kommandant und jetzige Dritte Bürgermeister, Roland Demmeler, zeigt sich von dem erneuten Umschwenken seiner Ratskollegen „sehr unzufrieden“, denn die Wehr brauche dringend mehr Platz im und ums Haus herum, sowie jederzeit freie Zufahrt. Die Gemeinde Westerheim habe derzeit genügend Rücklagen, das Projekt ohne Neuverschuldung zu schultern. Bereits bei der laufenden Dorferneuerung sei der Bau des Feuerwehrhauses in der Bürgerbeteiligung – von 30 gewünschten Projekten – an sechster Stelle priorisiert worden.

Bürgermeisterin Bail: "Ich verstehe die Frustration der Feuerwehr"

Bürgermeisterin Bail sagt: „Ich verstehe die Frustration der Feuerwehr – nach so einem eindeutigen Votum für den Standort am Bauhof bei der Klausursitzung.“ Sie ergänzt: „Ich hätte nie gedacht, dass Gemeinderäte das eindeutige Votum der ehrenamtlichen Feuerwehr mit so vielen jungen, hoch motivierten Leuten so ausklammern“.

Christa Bail: „Es ist nicht verwunderlich, wenn viele den Eindruck haben, man will das Projekt verhindern oder immer wieder weiter aufschieben.“ Der Hochwasserschutz müsse erledigt werden, egal welcher Standort gewählt werde. Und die Straße zum Bauhof müsse saniert werden, auch wenn dort das Feuerwehrhaus nicht gebaut würde.

