Neues Gesicht beim Memminger Kulturamt: Das ist der Nachfolger von Dr. Hans-Wolfgang Bayer

Sebastian Huber übernimmt ab April die Leitung des Kulturamts. Gearbeitet hat er schon für die Berlinale sowie in Mexiko. Warum ihm auch Memmingen vertraut ist.

29.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sebastian Huber wird der nächste Leiter des Memminger Kulturamts. Der zweifache Familienvater tritt ab April die Nachfolge von Dr. Hans-Wolfgang Bayer an, der in den Ruhestand geht. Huber, der derzeit als stellvertretender Leiter der Kulturabteilung bei der Stadt Ulm tätig ist, stellte sich im Kultur-, Bildungs- und Sozialauschuss vor.

Worauf sich der neue Kulturamtsleiter in Memmingen freut

"Tolle Einrichtungen", die weit über die Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft besitzen, spannende Geschichte und eine gute Einstellung zu Kultur: Mit all diesen Aspekten habe Memmingen ihn überzeugt, erzählte Huber. Ein großes Kompliment machte er Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer, dem es auf herausragende Weise gelungen sei, mit Storytelling die faszinierenden Seiten der Stadt herauszuarbeiten. Darauf freut sich auch der 44-Jährige, der bei seiner Arbeit unter anderem einen Fokus auf breite Vernetzung und die Einbeziehung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger richten möchte. Zudem will er die Möglichkeiten von Kultur als "Raum für die Debatte über die Gegenwart und als Labor für die Zukunft" ausschöpfen.

Sein künftiger Wirkungsort ist für Huber kein fremdes Terrain - erzählte er doch, dass Memmingen seine Geburtsstadt ist und dass er seine frühe Kindheit in Ottobeuren verbrachte. "Und in Memmingen hatte ich auch die ersten Berührungen mit Kino und Theater."

Stationen bei der Berlinale, auf Kuba und beim Goethe-Institut in Mexiko-Stadt

Intensiv hat sich Huber der Sparte Kino und Film gewidmet, als er von 2013 bis 2015 im Bereich "Berlinale Talents" beim internationalen Filmfestival Berlinale die Pressearbeit und Kommunikation geleitet hat. Denn nach dem Abitur, das er - inzwischen mit seinen Eltern umgezogen - 1998 in Kempten machte, führte sein Weg weg aus dem Allgäu. Sein Studium der Kultur-, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Hispanistik absolvierte er an der Universität Leipzig.

Nach einem Auslandsaufenthalt auf Kuba, wo er sich als Projektstipendiat einem soziokulturellen Stadtteilprojekt widmete, übernahm er beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (kurz: DOK Leipzig) unter anderem Aufgaben in der Pressearbeit. Ehe es ihn später zur Berlinale in die deutsche Hauptstadt zog, wirkte Huber für fünfeinhalb Jahre am Goethe-Institut in Mexiko-Stadt, wo er als Koordinator Kulturprogramme betreute, darunter Großveranstaltungen wie eine Deutsche Filmwoche mit 30.000 Zuschauern und Veranstaltungen sowie Projekte zu saisonalen Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Recycling.

In Ulm entwickelte Sebastian Huber ein Festival auf der Wilhelmsburg

Zur kommunalen Kulturarbeit brachte ihn das Bedürfnis, "nahe an den Menschen zu sein". Für die Kulturabteilung der Stadt Ulm hat Sebastian Huber unter anderem das Festival "Stürmt die Burg!" auf der zuvor wenig bekannten und weitestgehend ungenutzten Wilhelmsburg initiiert. Im Sommer 2023 hat die inzwischen sechste Auflage stattgefunden.