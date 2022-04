Neues Hut-Geschäft öffnet in Memmingen

Bewegung in der Memminger Innenstadt: Stefan Lochner startet mit einem Laden. Das Kerngeschäft liegt auf dem Online-Vertrieb.

19.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Tür zu seinem Hut-Geschäft steht erstmalig offen. Sektgläser sind gerichtet. Der eine oder andere Hut wird noch einmal zurechtgerückt. Die Gäste sowie Kundinnen und Kunden können kommen. Stefan Lochner, der Inhaber des Ladens an der Ulmer Straße in Memmingen, freut sich über den Start. Er selbst trägt Hut, schaut sich im neuen Laden um. Ein gutes Stück Arbeit liegt hinter ihm und Astrid Springmann. Sie ist selbstständig für Stefan Lochner tätig, wird das Hut-Geschäft dreimal in der Woche öffnen. Das Hauptgeschäft liegt allerdings auf dem Online-Vertrieb.

In Kaufbeuren geboren, jetzt in Memmingen

Stefan Lochner ist gebürtiger Kaufbeurer, lebte 21 Jahre in Berlin, hatte dort ebenfalls zwei Hut-Läden. Der 53-Jährige studierte Lateinamerikanistik, ist gelernter Reisekaufmann. In Berlin habe er festgestellt, dass Hut-Läden und ihre Produkte „veraltet“ gewesen seien. Ihm sei wichtig, den Hut als Style und nicht als veraltetes Relikt zu sehen. Seit dem Jahr 2003 macht er Hüte; seit dem Jahr 2011 lässt er in Italien schneidern, erzählt er bei der Eröffnung in Memmingen. Das Label: Made in beautiful Europe. Die Marke: Hanfhut.

Auf Umwegen nach Memmingen

Nach Memmingen sei er über Umwege gekommen. Eigentlich wollte er nach Wangen ziehen. Auf dem Weg sei er in Memmingen vorbeigekommen, habe die leer stehenden Räume an der Ulmer Straße entdeckt – und diese angemietet. Lochner lebt selbst nicht in Memmingen, sondern in Rosenberg auf der Ostalb.

Sein Ziel: Er möchte einen Hanfhut-Shop eröffnen. Dieser ist auch schon online gegangen, aber es gibt laut dem 53-Jährigen noch einiges zu tun. Das Kerngeschäft soll online laufen. Memmingen werde dennoch nicht ausschließlich als Lagerstätte dienen. Das Hut-Geschäft soll immer dienstags, freitags (jeweils von 10 bis 18 Uhr) und samstags (von 10 bis 17 Uhr) öffnen. Der Startschuss dafür ist an Karsamstag gefallen.

Hut tragen - in Memmingen?

Hut tragen? „Er schützt und gibt Charakter“, sagt Stefan Lochner. Wieso Hanf? Auch darauf hat er eine Antwort. Der 53-Jährige erklärt: „Hanf ist zeitgerecht, ökologisch, ohne Pestizide, bietet den besten natürlichen Sonnenschutz und hat wenig Schweißbildung, weil er die Feuchtigkeit transportiert.“

Seinen Blick lässt er noch einmal durch das neue Ladengeschäft und die Schaufenster schweifen. Im kleineren Teil des Schaufenster-Bereichs wird kreativen Neustarten jeglicher Kunst und Produkten die Möglichkeit gegeben, auszustellen. Zudem gibt es einen Einblick in das Hut-Sortiment.

