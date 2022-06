Neues Leben in der alten Mühle Pless

Die Gemeinde Pless kauft weitläufiges Areal mit denkmalgeschützten Gebäuden. Was sich der Bürgermeister und die Gemeinderäte dort in Zukunft vorstellen können.

04.06.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Der Plesser Gemeinderat hat zugestimmt, das örtliche Mühlenareal und damit auch die alte Mühle zu kaufen. Das weitläufige Gelände samt der historischen Bauwerke befindet sich somit im Gemeindebesitz. Alle Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Bürgermeister Anton Keller erläuterte, dass die Zielsetzung dahingeht, diese „sehenswerten und geschichtsprägenden Gebäude“ zu erhalten, die über Jahrhunderte hinweg ein wichtiger Teil der Ortsgeschichte waren.

Mühle könnte schon 500 Jahre alt sein

Eingezeichnet ist die Mühle bereits in einem historischen Lageplan aus dem Jahr 1819. Aus Plesser Chroniken ist zu entnehmen, dass die Mühle schon um die 500 Jahre alt sein könnte. Im Jahr 1901 wurde das Wohn- und Mahlgebäude abgebrochen und wieder aufgebaut. Danach umfasste der Gebäudebestand ein Wohnhaus mit Mahlmühle und Turbinenhaus, einen Stall, Stadel, Speicher, Backhaus und Schweineställe. 1908 übergab Franz Anton Herz aus Niederrieden das Mühlenareal als Aussteuer an seine Tochter Walburga, die Konrad Daiber heiratete. Deren Sohn Magnus Daiber war der letzte Müller in Pless. Bis in die 1960er Jahre wurde der Mühlenbetrieb weitergeführt und dann langsam stillgelegt.

Das Hauptgebäude, in dem das Wohnhaus und auch die ehemalige Mühle untergebracht sind, liegt direkt an der Mühlstraße und auch am vorbeifließenden Mühlbach, der einst eine Turbine und damit auch die Mühlräder angetrieben hat.

Der Hintergrund der Mühle in Pless

In der Mühle wurde vor allem das Getreide der örtlichen Bauern zu Mehl verarbeitet. Das Hauptgebäude ist rund 17,5 Meter lang und 14 Meter breit. Gleich daneben stehen ein kleineres Fachwerkhaus, das als „Stüble“ diente, sowie der landwirtschaftliche Bereich mit den ehemaligen Stallungen.

Die gesamte Nutzfläche aller Gebäude liegt laut Gemeinde bei rund 1450 Quadratmetern. Im Mühlengebäude selbst wären das Erdgeschoss und das Obergeschoss auf jeweils rund 210 Quadratmetern Fläche sowie auch das Dachgeschoss mit etwa 188 Quadratmetern für eine neue Nutzung geeignet. Im 22,5 Meter langen und 13,5 Meter breiten Landwirtschaftstrakt wäre eine Nutzung auf drei Etagen möglich. Rund 600 Quadratmeter Nutzfläche könnten auf diese Weise gewonnen werden. Das Stüble, also das Nebengebäude, das für Wohnzwecke genutzt wurde, verfügt im Erdgeschoss wie auch im Obergeschoss über jeweils rund 75 Quadratmeter Wohnfläche.

Vielfältige Nutzung ist geplant

Die Gemeinde hat das Mühlenareal mit rund 6000 Quadratmetern Flächenumgriff erworben und auch das Fischereirecht für den alten Mühlbach. Bürgermeister Keller meinte, dass es sich dabei um ein „ruhiges Gelände“ handelt, das man vielfältigen Nutzungen zuführen könnte. Die Mühle samt Turbine könnte man beispielsweise wieder reaktivieren und zur Stromgewinnung einsetzen. Nach Kellers Ansicht wäre die Mühle auch für ein Plesser Heimatmuseum geeignet, das es bislang noch nicht gibt.

In Teilbereichen wären auch eine Wohnnutzung oder generationenübergreifendes Wohnen für Jung und Alt denkbar. Vorstellbar wären laut Bürgermeister auch ein Café, Tagungsräume oder Übernachtungsmöglichkeiten. Genauere Lösungsvorschläge soll nun ein Studienprojekt der Hochschule Augsburg mit dem Arbeitstitel „Mühlenareal Pless weiter denken“ ergeben. Anton Keller berichtete, dass die Studierenden derzeit Konzeptentwürfe erarbeiten, die im Anschluss der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

