Ab Oktober öffnet das „Urban Flair“ am Marktplatz seine Türen. Welche Herausforderungen das historische Gebäude für Inhaberin Barbara Bücheler bereithielt.

10.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der abendliche Spaziergang mit ihren beiden Hunden wird Barbara Bücheler demnächst auf jeden Fall in die Memminger Fußgängerzone führen: zum „Urban Flair“, Café und – ab Oktober – auch Hotel: Dort Licht in den Fenstern zu sehen, bedeutet für die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin auch, dass sie ein Ziel erreicht hat, das ihr schon in den Tagen ihrer Ausbildung vorschwebte: „ein eigenes, schnuckeliges Hotel“.