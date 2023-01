Erkheim: Gemeinsam am Haus der Gemeinde bauen

Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger stellt beim Neujahrsempfang heraus, wie wichtig es ist, im ständigen Dialog zu stehen.

11.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Etwa 100 geladene Gäste aus dem Vereinsleben, der Politik, der Wirtschaft und der Kirchen sind der Einladung von Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger zum Neujahrsempfang gefolgt. Er möchte den Empfang unter das Jahresmotto „Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft“ stellen, so das Gemeindeoberhaupt. Er freut sich, bei der Zusammenkunft zu Beginn des Jahres den bewährten Meinungsaustausch zwischen Vereinen und Politik fortzusetzen, sagte Seeberger. Gerade in einer Kommune sei es von großer Bedeutung, in ständigem Dialog zu stehen und gemeinsam am Haus der Gemeinde zu bauen.

Gemeinde Erkheim weiterentwickeln

Man brauche den Interessenausgleich und Übereinkünfte, um Erkheim weiterzuentwickeln, große Projekte durchzuziehen und entsprechende Aufgaben bewältigen zu können. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Unternehmen, Bürgern und Gemeinderat gehöre zu den Stärken der Gemeinde. Mit dem Neujahrsempfang würdigt die Marktgemeinde die Leistungen der Ehrenamtlichen und rückt sie öffentlich ins Bewusstsein, betonte der Bürgermeister. Wer im Ehrenamt tätig sei, beweise Solidarität und Gemeinsinn und führe damit ein Stück gelebte Demokratie vor Augen.

Engagierte Leute im Ehrenamt binden

In den Erkheimer Vereinen und Kirchen funktioniere es, engagierte Leute an sich zu binden. Als Beispiele nannte er die Musikkapelle als amtierenden Bayerischen Meister der Blasmusik, die Fußballabteilung mit dem Aufstieg der Herrenmannschaften in die Landesliga beziehungsweise Kreisklasse, die Leichtathletikabteilung mit Erfolgen auf Landes- und Bundesebene sowie die Schützenvereine Erkheim und Schlegelsberg mit Erfolgen beim Gauschießen und der Deutschen Meisterschaft.

Bürgermeister Christian Seeberger: "Jedes Ehrenamt ist gleich wichtig"

Mit über 200 Aktiven in den vier Erkheimer Feuerwehren sei die Einsatzbereitschaft der Brandschützer gewährleistet. Der unentgeltliche Einsatz von Menschen zugunsten des Gemeinwohls begegne uns in zahlreichen Bereichen unseres Lebens. Dabei betonte Seeberger: „Jedes Ehrenamt ist gleich wichtig.“ Er nahm den Neujahrsempfang auch zum Anlass, Annemarie Engel und Tanja Braun, die 2020 aus dem Amt als Marktgemeinderätin ausschieden, offiziell zu verabschieden. Engel war zwölf Jahre im Marktgemeinderat, davon eine Periode als dritte Bürgermeisterin tätig. Braun rückte für den verstorbenen Max Häfele nach und ist seit Mai 2020 Kulturbeauftragte.

Langjähriges verdienstvolles Wirken

Günter Bayer, der bereits in der vierten Amtsperiode als Marktgemeinderat tätig ist, überreichte der Bürgermeister für sein langjähriges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung eine von Innenminister Joachim Herrmann unterzeichnete Urkunde. Bayer, dessen Schwerpunktthemen das Bau- und Feuerwehrwesen ist, war auch sechs Jahre lang zweiter Bürgermeister.

