Wird erstmals eine Frau Fischerkönigin in Memmingen?

Der Fischertag 2022 und die Kür des neuen Fischerkönigs lockt am Samstag tausende Menschen nach Memmingen. Wir berichten im News-Blog live über das Spektakel.

21.07.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Der Fischertag 2022 ist eine der größten Veranstaltungen des Jahres in Memmingen Unterallgäu

Wer wird Fischerkönig 2022? Diese Frage wird am Samstagmorgen, 23. Juli, entschieden.

Erstmals in der Geschichte des Memminger Fischertags juckt diesmal auch eine Frau in den Stadtbach.

Die Redaktion der Memminger Zeitung berichtet live mit Bildern und Videos von der Großveranstaltung.

Donnerstag, 21. Juli, 10.45 Uhr: Stadt gibt Verkehrsbeschränkungen in Memmingen bekannt

Wegen Kinderfest, Fischertag und der historischen Festspielwoche Wallenstein kommt es in Memmingen ab Donnerstag zu Einschränkungen des Verkehrs:

Am 22.07.2022 kommt es zu Änderungen im Linienbusverkehr. Ab 17 Uhr wird der Innenstadtbereich, somit auch die Durchfahrt der Maximilanstraße-Weinmarkt-Roßmarkt gesperrt. Die Durchfahrt für den Linienverkehr ist bis etwa 19 Uhr noch möglich. Die Haltestellen „Weinmarkt“ und „Schweizerberg“ werden ab 14 bis 2 Uhr am Samstag nicht bedient. Die Umleitung erfolgt über den Altstadtring.

Folgende Haltestellen je Linien dienen als Ersatz: „Bahnhof ZOB“: Alle Buslinien „Luginsland“: Linien 1, 2, 3, 5, 959/963, 964, 965, 966 und 7569. „Bismarckschule Nord“: Linien 1, 2, 3, 959/963, 964, 966 und 7569. „Bismarckschule Süd“: Linien 5 und 965.

Am St. Josef Kirchplatz gibt es eine Ersatzhaltestelle „Bismarckschule Nord“ auf Höhe der Parkbucht gegenüber der Haltestelle „Bismarckschule“. Zudem ist die Schulbushaltestelle vor der Turnhalle an der Bismarckschule ganztags gesperrt.

Die Haltestellen „Bismarckschule“ und „Bismarckschule Süd“ werden abends auch für den Sonderlinienverkehr genutzt.

Walter Gröner, Fischerkönig von 2019, am Stadtbach, wo er die Königsforelle mit 1840 Gramm herausfischte. Bild: Thomas Schwarz

Mittwoch, 20. Juli, 16.30 Uhr: Wer wird Fischerkönig 2022 in Memmingen?

Auf die Krönung des neuen Fischerkönigs musste Memmingen lange warten. Denn 2022 findet der Fischertag erstmals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder statt. Der (oder die) Neue wird am Samstag Walter Gröner alias "Walter IV., der Taucher" ablösen, der der amtierende Fioschkönig ist. Seine 2019 aus dem Stadtbach gefischte Forelle wog 1840 Gramm.

Jährlich findet vor dem Fischertag das Treffen der ehemaligen Fischerkönige statt – und zwar seit dem Jahr 1993 organisiert durch Edmund Güttler. Insgesamt gibt es laut Güttler noch 38 ehemalige Fischerkönige, 35 waren beim jüngsten Treffen dabei.

Mittwoch, 20. Juli, 10 Uhr: Vorbereitungen für Fischertag 2022 laufen auf Hochtouren - Tausende Besucher erwartet

Der Fischertag in Memmingen gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet er am Wochenende endlich wieder statt - nicht nur aus diesem Grund wird es ein besonderer Fischertag sein. Zum ersten Mal wird 2022 auch eine Frau in den Stadtback jucken - also springen, um dort nach Forellen zu fischen. Christiane Renz hatte vor Gericht erstritten, dass heuer erstmalig auch Frauen als Fischerinnen beim Fischertag in Memmingen in den Stadtbach jucken dürfen. Renz wird dieses Jahr allerdings die einzige Frau sein, die mitfischt - außer ihr hat sich keine andere angemeldet.

In Memmingen selbst laufen aktuell die Vorbereitungen für die Großveranstaltungen. Direkt auf den Fischertag 2022 folgt am Sonntag nämlich Wallenstein 2022 - rund 200.000 Besucher werden zu den historischen Festspielen vom 24. bis 31. Juli 2022 erwartet (hier alle News zum Wallenstein-Fest).