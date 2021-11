Notrufe: Integrierte Leitstelle Donau-Iller braucht mehr Personal

Die Belastung für die Stelle, die sich um Alarmierung von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz in Memmingen und im Unterallgäu kümmert, nimmt zu.

Von Christian Kirstges

10.11.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Die Intensivbetten in den Kliniken werden knapp. Das liegt längst nicht nur an den steigenden Corona-Zahlen. Es liegt auch am Personalmangel im Pflegebereich, sodass einige eigentlich vorhandene Betten nicht genutzt werden können. Das stellt auch die Integrierte Leitstelle (ILS) Donau-Iller in Krumbach zunehmend vor Probleme – und die Frage: Wo können noch Patientinnen und Patienten aufgenommen werden? Nicht Sinn der Sache und nicht vorgesehen ist, dass Notärzte direkt zu einer Klinik fahren, die sich für die Notfallversorgung eigentlich abgemeldet hat. Aber auch das komme nun öfter vor, war beim kleinen Jubiläum der Leitstelle zu hören. Es ist bei Weitem nicht die einzige Schwierigkeit.