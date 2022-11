Nun sind die Bürger in Ottobeuren am Zug

Die Ottobeurer Räte lehnen einen Antrag der Grünen zur Abschaltung der meisten Straßenlampen in der Nacht ab. Stattdessen sollen die Einwohner befragt werden.

09.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Sollen die meisten Straßenlaternen in Ottobeuren in der Nacht abgeschaltet werden, um damit Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen? Mit einem entsprechenden Antrag von Bündnis 90/Die Grünen haben sich die Marktgemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend beschäftigt. Eine endgültige Entscheidung fiel dabei aber noch nicht. Zwar lehnte das Gremium den Antrag, der eine Nachtabschaltung zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr vorsieht, mehrheitlich mit 12:7-Stimmen ab. Jedoch stimmten 13 Rätinnen und Räte dafür, dass die Bürger dazu befragt werden sollen.

