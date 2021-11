Zünfte und Vereine stecken trotz Corona in der Planung für Veranstaltungen. Das ist kein Ausdruck von Verantwortungslosigkeit, sondern das glatte Gegenteil.

Jubel, Trubel, Heiterkeit – und nach uns die Sintflut: Lautet so die Devise bei Faschingsvereinen und Narrenzünften in Memmingen und Umgebung, weil sie Pläne für die Fasnet schmieden, während über steigende Inzidenzen und die Situation in den Krankenhäusern berichtet wird? Absolut nicht. Beim Austausch mit den Verantwortlichen zeigt sich das nach wenigen Worten.